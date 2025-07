Alba Carrillo estalla contra los políticos españoles: "La clase política de este país es una vergüenza y algo tenemos que hacer"

Alba Carrillo ya no se muerde la lengua. Si algo ha demostrado en los últimos años —más allá de sus dardos televisivos y alguna que otra polémica sentimental— es que habla alto y claro. Esta vez, la ex de Feliciano López ha soltado un mensaje en sus redes que no ha pasado desapercibido. Y es que, la hija de Lucía Pariente ha cargado esta vez contra la clase política española, justo en plena tormenta mediática por el escándalo Ábalos-Cerdán, y ha puesto el foco en el "expolio" fiscal que, según ella, sufren los ciudadanos de a pie.

"Lo raro es que sigamos callados, que vayamos los unos contra los otros cuando el 'enemigo' no es tu vecino, son los que nos someten fiscalmente…", ha escrito en una story. En el texto, la modelo denuncia que "nos someten fiscalmente para malbaratar lo que nos cuesta tanto ganar" y critica que "en vez de usar nuestros impuestos en beneficio de las necesidades sociales, lo usan para engrosar sus cuentas corrientes".

Además, advierte que "ni unos ni otros" están a la altura y que "el silencio ya no es una opción". Y lanza una sentencia clara contra los dirigentes políticos: "La clase política de este país es una vergüenza y algo tenemos que hacer", concluye.