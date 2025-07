Alba Carrillo se enfada en directo por un asunto relacionado con Lamine Yamal y las invitadas a su cumpleaños

Lo que debía ser una noche de celebración para Lamine Yamal se ha convertido en el centro de una intensa polémica mediática. El futbolista del FC Barcelona festejó el sábado su esperado 18 cumpleaños con una celebración privada repleta de rostros conocidos, influencers y personalidades del mundo del deporte. Sin embargo, el evento ha sido duramente criticado por algunos sectores de la prensa y la opinión pública debido a las condiciones impuestas a ciertas invitadas.

Según desvelaron este domingo en el programa D Corazón de La 1, en la lista de asistentes figuraban varias "chicas de imagen" contratadas para la ocasión. Las informaciones apuntan a que la organización del evento solicitó que estas jóvenes fueran preferentemente rubias, atractivas y, además, acudieran sin acompañantes masculinos. La presencia de estas chicas, supuestamente seleccionadas bajo criterios estéticos, provocó un acalorado debate en el espacio televisivo. El periodista Marc Leirado reveló que, durante la fiesta, estas mujeres fueron discretamente apartadas del foco mediático, evitando que la prensa pudiera captar imágenes de ellas. "Las taparon más que a los propios famosos para que no quedaran registradas en las fotos", explicó.

Alba Carrillo mostró su enfado en directo, criticando duramente la situación. "Se está lanzando un mensaje terrible a los jóvenes. No se necesitan mujeres decorativas en una fiesta. Esto no es un ejemplo", afirmó visiblemente molesta. Carrillo, además, pidió a sus compañeros que no justificaran este tipo de prácticas bajo la etiqueta de "costumbre en el fútbol". Algunos tertulianos, sin embargo, defendieron la dinámica habitual en este tipo de celebraciones privadas, generando aún más tensión en el plató. Finalmente, la presentadora Anne Igartiburu optó por zanjar el debate para evitar mayores enfrentamientos en directo.