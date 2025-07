TVE saca del cajón el programa de Inés Hernand y Alba Carrillo seis meses después: 'Pasa sin llamar' verá la luz en La 2

TVE ha decidido dar salida al programa Pasa sin llamar después de seis meses guardado en un 'cajón'. El formato, presentado por Inés Hernand, Alba Carrillo y Mariona Casas, se grabó por la anterior dirección de la Corporación pensado para las noches de La 1 y estuvo a punto de estrenarse en enero, pero finalmente verá la luz en La 2 este sábado a las 23.00. El programa también cuenta con la participación de Carmina Barrios y recibirá en su primera entrega a Asier Etxeandia y Carmen Lomana.

Pasa sin llamar cuenta con Inés Hernand, Alba Carrillo y la influencer Mariona Casas como presentadoras. Este es el trío definitivo que eligió TVE, aunque inicialmente se habló de Loles León y también María Patiño, quien recibió una oferta de la cadena pública pero la rechazó porque, según explicó, quería estar centrada en Ni que fuéramos. Tiempo después llegó su desembarco con La familia de la tele.

Pasa sin llamar es una producción de WinWin Audiovisual por la que RTVE ha pagado 1.500.797 euros, según se desprende de la relación de contratos de 2024 que la cadena hizo públicos. La cadena contrató ocho entregas, por lo que el coste por programa fue de unos 187.000 por cada uno de ellos.

Como decíamos, Pasa sin llamar se grabó a finales de 2024 y parecía que su estreno se iba a producir poco después, porque al parecer la temática del programa tenía relación con cuestiones de actualidad que podían quedar envejecidas con el pasdo del tiempo. De hecho, TVE llegó a promocional el programa antes de Navidad con la idea de que llegase a la programación de La 1 "muy pronto". Sin embargo, TVE paralizó el lanzamiento cuando comenzó la nueva etapa de la cadena pública, capitaneada por José Pablo López.

"No sabemos nada", respondió Inés Hernand cuando hablamos con ella el pasado mes de enero y le preguntamos qué había pasado con Pasa sin llamar, producido por WinWin Audiovisual. La presentadora explicó que había "grabados ocho episodios", pero no tenía noticias sobre cuándo iban a ver la luz. "Ha habido un cambio de directiva de por medio, pero no sé nada más", comentó la presentadora, que tuvo muy buenas palabras para Alba Carrillo, su compañera de proyecto. "Alba es amanzing. Es fuerta ella. Es lo mejor. Es inteligente e interesante. La amo".