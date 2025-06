Alba Carrillo: "Si gana el PP, me iré a la calle. Como mucho, me quedan dos años en TVE"

Alba Carrillo es una cara fija en TVE. Desde su salida de Mediaset, la exmodelo se convirtió en uno de los rostros más habituales de la cadena pública. Ha participado en Bake Off, pero también ha colaborado en Mañaneros, La familia de la tele y D Corazón, un programa en el que sigue participando los fines de semana.

Si hay algo que caracteriza a Alba Carrillo es que no se corta a la hora de opinar de nada. Lo mismo habla de su ex Feliciano López -"Era tan facha que ni con polvos se volvió rojo"-, que de su compromiso político. "Yo soy progresista. Creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, porque las cosas no tenemos por añadidura, y hay que hacer mucha fuerza constantemente", ha explicado en una entrevista que ha dado a Àngels Barceló.

"Creo que hay que opinar [de política]. En el momento en el que estamos, hay que opinar. Si no sabes, infórmate. No vale decir que porque eres artista, no opinas", ha indicado. "Precisamente, si eres artista, o si eres periodista, o si tienes un micrófono, tienes que intentar trasladar ciertas cosas que están mal. Con uno que te escuche, te entienda y le hagas ver de otra manera cosas que ocurren en la sociedad, con eso te puedes sentir feliz", ha reflexionado.

"La gente intenta no mojarse, porque piensan que cuando cambie el partido político su trabajo puede estar en peligro", ha dicho Alba Carrillo. Ese comentario ha servido a Àngels Barceló para anticipar lo que le puede pasar en TVE, dando por hecho que es una televisión de izquierdas. "En tu caso, que colaboras en RTVE, si gana el PP...", le ha dejado caer la locutora. "Yo creo que me iré a la calle, de verdad", ha respondido Carrillo. "Pienso que me quedan ahí como mucho dos años".

En cualquier caso, Carrillo tiene claro que "no cambiará" su forma de pensar "porque no puedo". "Hay mucha gente que tiene miedo a perder contratos, porque hay marcas que si te significas te sacan del juego. Quieren a gente aburrida, gente sin criterio, aunque hay grandes excepciones", ha relatado.