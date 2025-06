Alba Carrillo airea nuevos detalles sobre su divorcio de Feliciano López: "Era tan facha que ni con polvos se volvió rojo"

Este mes de junio se cumplen 9 años desde que la modelo y el tenista pusieran fin a su matrimonio, solo 12 meses después de haberse dado el "sí, quiero" en una gran boda en Toledo, y Alba Carrillo ha querido celebrarlo desvelando nuevos detalles sobre su relación: "Lo de Feliciano estaba abocado al fracaso desde el minuto uno, no sé por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha", ha dicho. "Era tan facha que ni con polvos lo volví rojo".

Lo ha dicho en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER, donde ha sido entrevistada este miércoles por Angels Barceló. Con su habitual descaro, Carrillo ha desvelado que su marido y ella se encontraban en las antípodas ideológicas y eso hizo mella en su día a día: "Éramos dos mundos totalmente diferentes. Yo no puedo compartir la vida con una persona que no comparta mi ideología, y ya no te quiero decir para criar un hijo. Lo de coger al niño y llevarlo a los toros... Tuve muchas discusiones con él", ha confesado. También ha reconocido que tuvo varios enfrentamientos con la familia de Feliciano, uno incluso el día de la boda: "Me acuerdo de que su hermano me dijo una barbaridad a la que tuve que responder con otra todavía más gorda".

En su charla, Carrillo ha reivindicado la importancia de manifestarse públicamente sobre la situación política y social en España, criticando a los famosos que se mantienen en terreno neutro. "Si tienes un micro delante, tienes que utilizarlo", ha dicho. "Yo me considero progresista y hay cosas que no debemos dar por hecho, hay que lucharlas y defenderlas". Alba no se caracteriza precisamente por morderse la lengua ni ser discreta, y eso es una cualidad (buena o mala, según quién la mire) que ha desarrollado con los años y las tablas: "Por juventud, no me significaba tanto no dar mi opinión. Siempre está bien llevar a una chica guapa que sea discreta. Lo de la discreción, que se ve como algo positivo, a mí me parece un horror. 'Ella no habla'... El adjetivo discreta se valora como algo muy positivo en las mujeres".

Sobre el fracaso de su último proyecto televisivo, La familia de la tele, se muestra tranquila: "Todos hemos tenido trabajos en los que no nos ha ido bien y no pasa absolutamente nada, no es una derrota", dice. Ella, desde luego, ya solo mira al futuro, concretamente a Netflix, que la ha escogido como presentadora de la primera edición española del reality Jugando con fuego: "Es un regalo".