Inés Hernand se pronuncia tras el final de 'La familia de la tele': "No había necesidad de televisar una agonía"

Inés Hernand se ha pronunciado sobre la cancelación de La familia de la tele tras la emisión del último programa. La presentadora se ha sincerado sobre cómo ha vivido este mes y medio de malas audiencias a través de un vídeo de TikTok, donde ha dado las gracias por la oportunidad y no ha tenido reparo en pedir disculpas a la audiencia por no haber estado a la altura de lo que pedían.

"Hoy ha acabado La familia de la tele. Después de seis semanas y media leyendo tantas palabras al rededor del formato, me apetecía compartir con vosotros también las mías. Lo primero que me sale del corazón es deciros que de verdad muchas gracias", ha comenzado la presentadora agradeciendo a sus seguidores.

"Por otro lado, disculpas. Soy una persona muy idealista, aunque no lo parezca, y en este mundo gris y en estos tiempos raros en los que vivimos, me gusta creer y confiar cuando percibo que alguien se atreve a hacer algo distinto. Con esa premisa accedí al formato y me encontré, como muchos de vosotros, con un programa que ha transitado bastantes escenarios que se alejaban de una expectativa colectiva", ha continuado Inés, disculpándose con la audiencia y dando a entender que ella tampoco esperaba que el programa iba a realizarse así.

"Una expectativa con la que todos soñábamos, incluida yo. Una tele diversa, divertida, intergeneracional, didáctica, transgresora... Fantaseábamos también con estos personajes que todos conocemos de épocas anteriores practicando otros contextos completamente distintos. Desde luego, el retó era mayúsculo. ¿Cómo lo harán? ¿Qué va a pasar? ¿Estaremos viviendo un antes y un después de la historia de la televisión?, ha subrayado Hernand sobre cómo estaba preparado el formato.

Además, ha explicado por qué decidió embarcarse en esta aventura: "Yo la verdad es que cuando se me ofreció la oportunidad no quería perderme, honestamente, esta posibilidad de cambio. Al igual que también hablaba yo con María, con Belén, con Chelo, con Kiko y pensaba firmemente en que no nos definen los formatos, sino la capacidad de adaptarnos y ofrecer nuevas versiones de nosotros mismos"

La presentadora de TVE ha dedicado unas palabras a sus seguidores en señal de disculpa: "Creo que todos los proyectos colectivos tienen que tener respuestas colectivas. Así que, de corazón, siento que no hayamos estado a la altura". "Ahora bien, os garantizo que yo respeto muchísimo la televisión y más la pública, especialmente en los tiempos que corren, así como toda la gente que trabaja en ella. Cada tarde he hecho lo que estaba en mi mano como presentadora para implicarme y adaptarme al máximo manteniéndome profesional. Es lo mínimo que podía hacer", ha respondido a todas las críticas.

Durante su publicación en redes, Hernand ha dado las gracias a TVE y a todas las personas que han estado presentes en el proyecto. "Durante todo este tiempo he estado rodeada de grandes profesionales, que también se han sobrepuesto a los malos datos, a las críticas, a los volantazos, haciendo lo posible por no dar por perdido el programa cada día". A pesar de las buenas palabras hacia La familia de la tele, la presentadora ha reconocido que "si algo no funciona en televisión, lo mejor que se puede hacer es cancelarlo. No hay necesidad de televisar una agonía".

"Como esto va de evolucionar, de progresar y de que haya verdad, pues si no se está ofreciendo un producto que guste, o no se está cumpliendo con las expectativas de la gente se ha de poner un punto final", ha asegurado Inés dejando clara su opinión sobre la cancelación de La familia.

"Gracias a todos mis compañeros de plató, a los colaboradores, a la productora por la confianza y a TVE por la gran oportunidad. Gracias a la audiencia por acompañarnos, por vuestro criterio y gracias a la prensa por el análisis", ha finalizado Inés Hernand mientras pedía disculpas nuevamente.