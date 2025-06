María Pombo le declara la guerra a Inés Hernand tras bloquearla en redes: "No estáis acostumbrados a que alguien os pare los pies"

Nueva polémica en redes sociales protagonizada por dos de las reinas indiscutibles del universo 2.0: Inés Hernand y María Pombo. Todo comenzó cuando la presentadora confesó en La familia de la tele que la mujer de Pablo Castellanos la había bloqueado en Instagram y negado el saludo en un acto: "Soy una persona que tiene sus preferencias, pero defiéndeles abiertamente. Es merecedora de muchos premios, es consecuencia del trabajo y el esfuerzo. Promueve un estilo de vida con el que yo no concilio. No tengo nada en contra de ella. Creo que en los entornos de convivencia tienes que tener un saber estar, que es lo mínimo", dijo la de TVE.

Unos días después, su compañero Javi de Hoyos explicaba la polémica en un vídeo de Tik Tok, donde aseguraba que la actitud de Pombo se debía a un sketch que la había ofendido y del que Hernand se había reído públicamente. La mujer de Pablo Castellanos, que no suele entrar en dimes y diretes, rompió su regla de oro para explicar su versión de lo sucedido: "Lo que no puede ser es que la gente tenga la 'valentía' de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les de la mano en publico para la foto. Lo siento, pero no va a pasar ni en unos premios con cámaras delante ni en la calle a solas". María, envalentonada, continuaba con su mensaje: "La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan y luego faltar de todas las maneras posibles, la clase es respetar y no meterse donde a uno no la llaman".

La respuesta de la propia Hernand no se hacía esperar: "Por matizar: a lo que llamas 'valentía' es a reírme de un sketch de humor que hicieron parodiando tu lifestyle como personaje público, al igual que nos hemos reído con la Hora Chanante y Joaquín Reyes imitando a Madonna o a Kasparov", comenzaba la presentadora. "Jamás he faltado de todas las maneras posibles como dices, es más, no he faltado de ninguna de las formas, manteniendo cordialidad, porque para mí es la base de la convivencia. Dicho lo cual, me paguen o no, seguiré ofreciéndote una mirada o una sonrisa amable porque la vida es muy larga, aunque para ti resulte transparente. Aprovecho para recomendarte una lectura: la parábola del siervo impío, donde San Mateo ilustra el peligro de no perdonar. Feliz día".

Y para rizar el rizo, entraba en la conversación Jonan Wiergo, asegurando que Pombo también le había dejado de seguir a él por reírse del famoso sketch: "No. A ti solo te dejé de seguir por falso. Estáis muy acostumbrados a decir o hacer lo primero que os viene a la mente y nada acostumbrados a que alguien os pare los pies", le respondía enfadada María.