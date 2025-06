María Pombo reacciona a los alarmantes mensajes que Morata y Alice Campello reciben por el penalti en redes: "Barbaridad"

María Pombo acudió este martes al fiestón que montó Netflix en el centro de Madrid y allí se pronunció acerca de algunos asuntos, como los mensajes alarmantes que Álvaro Morata, su ex, y Alice Campello, han recibido en los últimos días a raíz del penalti que falló el ex jugador del Real Madrid y el Atleti en la final de la Nations League entre Portugal y España. La modelo italiana ya los denunció a través de sus redes y expuso las amenazas, incluso de muerte, que recibió en las últimas horas. Mensajes que incluso nombraban a sus hijos.

Preguntada al respecto, Pombo dijo: "La gente se toma muy en serio el futbol. Pero la realidad, si lo piensas, solo es un partido". Y añadió: "Es que me parece una barbaridad. Debería denunciarlo".

Visto lo visto, ella piensa que la solución podría pasar por lo siguiente: "Yo creo que la única solución es que las cuentas estuvieran vinculadas a un DNI y pudieras denunciar con nombres y apellidos a esa persona. Y así decir que dicha persona te está amenazando de muerte y presentarte en comisaría. Es que me parece tan básico como eso. Si tienes un DNI vinculado también sabes que no hay menores de edad y sabes que estás protegido de alguna manera. Es algo en lo que vamos muy retrasados".

Ella misma también denuncia rebicir mensajes de todo tipo, teniendo "mil amenazas de muerte": "Siento que es gente muy cobarde. Nunca he tenido miedo, pero sí me parece muy desagradable tener que vivir algo así y que se normalice. No lo puedo entender". Y pensando en su hijo con Pablo Castellano, Martín, añade: "Martín se está haciendo mayor, va al colegio y tiene amigos… Y quiero que tenga la misma privacidad que yo tuve cuando era pequeña".

En alguna ocasión, Pombo ha hablado de su ruptura con el capitán de La Roja. En 2022, alrededor de siete años después del fin de su relación, que duró unos tres años: "Era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste".

Antes de romper definitivamente en agosto, recibió un mensaje de Pablo Castellano, "tonteando", que lo cambió todo: "Volví a Italia. Pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón. Hubo como movidas que, definitivamente, dijimos que no podíamos estar juntos".