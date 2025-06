El mensaje de Alice Campello ante las amenazas de muerte que han recibido por el penalti de Morata: "Malas personas"

Este domingo fue un día muy importante para Alice Campello, aunque el día no acabó tan bien como a la modelo e influencer italiana le hubiera gustado. La España de su marido, Álvaro Morata, perdió en la tanda de penaltis frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. La Roja se quedó sin la Nations League en el Allianz Arena de Múnich, donde se disputó la final, y tras el partido el ex jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid recibió una oleada de críticas, algunos mensajes muy desagradables e inaceptables.

Álvaro Morata falló su penalti tras entrar a los cinco minutos de que acabara el tiempo reglamentario. Y, lamentablemente, tanto la modelo italiana como él recibieron mensajes insultantes y amenazantes en redes como Instagram.

Los cuales, denunciados por ella públicamente y que incluso nombran a sus hijos, nos negamos a reproducir. "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?". Después, también ha agradecido los mensajes positivos: "Pero gracias a Dios existen todavía personas buenas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes".

Y en otro post, ha sentenciado: "En la vida todos nos equivocamos. Ninguno excluido. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos. Para todos. Pero no somos nadie para juzgar a los demás". Y ha añadido: "El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene, ser tan emocionante e imprevisible. Es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene".

En este sentido, reflexiona: "Lo que sí tiene importancia es la persona que uno es en la vida y en esto [dice en referencia a su marido] ganas a todos". Campello ha sentenciado: "Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida. Por favor, tened respeto y dejad ya de ser tan malas personas".

El renacer de Campello y Morata

Instalada en Turquía junto a sus hijos desde hace meses, cuando Morata fichó por el Galatasaray, desde allí han construido su nueva etapa. Fue en agosto del año pasado cuando sorprendieron al anunciar su separación, aunque finalmente sus caminos sentimentales se volvieron a unir al darse una segunda oportunidad.

Todo, además, coincidió con la mala racha del ex jugador del Real Madrid y el Atlético, que tras la victoria de España en la Eurocopa en verano del año pasado habló abiertamente de sus problemas de salud mental. Recientemente, como decíamos, la modelo italiana volvió a revivir esta dura etapa: "No podía más. Hubo un día que explotó. Le vi peor que nunca", dice sobre el capitán de La Roja en un adelanto del documental que se estrenará pronto en Movistar Plus+, Morata: no saben quién soy. "Separarnos fue un gran error", dijeron también tras su reconciliación. Sobre Morata, ahora, sobrevuela su retirada de la Selección. De esto habló el propio Álvaro tras la derrota este domingo frente al país vecino: "Es una posibilidad que no esté en septiembre", reconoció, a sus 32 años.