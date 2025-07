Alba Carrillo arremete contra su ex, Santi Burgoa, tras criticar el fracaso de 'La Familia de la Tele': "Me pinchan y no sangro"

El abrupto final de La Familia de la Tele sigue dando de qué hablar, un mes después de que TVE decidiera retirarlo definitivamente de su parrilla tras los pésimos datos de audiencia que arrastraba desde su estreno a finales de abril. El último en sumarse a las críticas ha sido el periodista Santi Burgoa —recién nombrado profesor en la Universidad Complutense—, algo que no ha sentado nada bien a su ex, Alba Carrillo.

La hija de Lucía Pariente ha mostrado su resignación a través de una story en sus redes: "A mí, de verdad, me pinchan y no sangro. Este gran periodista que se instalaba en mi casa y comía aquí, de lo que yo generaba trabajando en la crónica rosa, se permite el lujo de soltar semejantes sandeces y dar lecciones de moral (recuerdo que me presenté en su casa con su amante). Podría decir tantas cosas… pero solo diré una", ha espetado.

Y ha advertido: "Conociendo su nivel de las miles de conversaciones que tuve con él, si de verdad ahora se ha convertido en profesor de la Complu, que no me esperen en esa universidad para el próximo curso. Yo quiero profesores de calidad".

El comunicado de Santi Burgoa criticando 'La Familia de la Tele'

El pasado 18 de junio, Santi publicó un post en el que cargó duramente contra los programas de crónica social y corazón. "La reciente cancelación de contenidos de cuestionable calidad en televisión supone un avance en la lucha contra la llamada 'telebasura'", escribió entonces. Pero no se quedó ahí: "Sin embargo, aún persisten vestigios de este tipo de contenidos, lo que demuestra que el problema no está resuelto del todo", espetó en una clara alusión a los programas en los que su ex suele colaborar.