Alba Carrillo estalla en 'D Corazón' contra los nuevos morosos de Hacienda: "Que tributen en su país..."

Este viernes, la Agencia Tributaria publicó la lista actualizada de los grandes morosos que deben una suma importante a Hacienda. Entre ellos, figuran Isabel Pantoja y Bertín Osborne, con deudas que ascienden en un millón y 865.000 euros respectivamente. El listado incluye a todos los deudores que, a cierre de 2024, deben más de 600.000 euros al fisco. La noticia ha desatado una oleada de críticas entre varios colaboradores televisivos.

Alba Carrillo no se ha mordido la lengua y ha estallado contra los nuevos morosos: "Pero qué poca vergüenza. Gente con patrimonio no puede deber ni un céntimo. Esto va para todos. Me parece vergonzoso", soltó este sábado en D Corazón. Sobre la deuda millonaria de la tonadillera, añadió: "Es que no tendría que haber llegado nunca ahí".

Y este domingo, el debate ha vuelto a poner de los nervios a la ex de Feliciano López, que ha dejado claro que, para ella, lo justo sería que estos personajes paguen sus impuestos donde realmente deben: "Lo primero que tribute en su país. Quién va a querer el secarral de Cantora…", ha dicho sobre la madre de Isa Pantoja.