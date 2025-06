Alberto Guzmán asegura en 'D Corazón' que Isabel Pantoja: "No se va de España ni se va a vivir a República Dominicana"

Nuevo giro en la vida de Isabel Pantoja. Tras meses convulsos marcados por la preparación de una macrodemanda contra Sálvame, en la que reclama una indemnización de 500.000 euros por daños y perjuicios derivados de la filtración de unos audios que, según alega, también han afectado a su carrera profesional, la tonadillera suma a sus batallas judiciales una complicada relación con sus dos hijos. De hecho, no acudió a la comunión de su nieta, la hija de Kiko Rivera, celebrada hace dos fines de semana, y tampoco mantiene contacto con Isa Pantoja, que está a punto de dar a luz a su segundo hijo. Todo esto ha desatado una oleada de especulaciones en las que se asegura que la tonadillera estaría pensando en mudarse fuera de España.

Este domingo, Anne Igartiburu señalaba en D Corazón que Isabel Pantoja podría sentir que "España no tiene más que ofrecerle", abriendo así la puerta al debate sobre una posible salida del país.

Por su parte, la periodista Marina Salas explicaba que "parece que la tonadillera no levanta cabeza". En los últimos días, se ha especulado con la posibilidad de que Isabel haya solicitado un visado de varios años para residir en República Dominicana, un trámite que algunos vincularon a la supuesta cancelación de su docuserie. Sin embargo, Salas aclaraba que, tras hablar con la productora, desmienten cualquier ruptura con la artista: "Hemos hablado con Mediacrest y desmienten que haya ruptura entre ellos e Isabel, que están tratando de documentar el proyecto", explicaba.

Sin embargo, según señalan desde su entorno, no existe ninguna intención real de abandonar España. "Me aseguran que buena parte de las informaciones que se están dando no son correctas: no se va de España ni se va a vivir a República Dominicana", explicaba el periodista Alberto Guzmán, quien ha asegurado que ha recibido la llamada de una persona cercana a la artista.

Por último, Susana Jurado añadía que la docuserie estaría, de momento, paralizada: "Han surgido problemas adicionales en la producción y, por ahora, no puede seguir adelante. Aunque, tampoco sería el primer proyecto que Isabel Pantoja decide frenar en su carrera", concluía.