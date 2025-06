Kiko Rivera le dedica una emotiva carta a su hija en su comunión, llena de 'pullas' a Isabel Pantoja: "No importa quién no ha estado hoy"

Este domingo, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales ha hecho su Primera Comunión, arropada por el cariño de los suyos en un día que, sin duda, será inolvidable. Un momento muy especial que, sin embargo, ha estado marcado por la ausencia de su abuela materna, Isabel Pantoja, quien ha dejado claro que las diferencias con su hijo pesan más que cualquier celebración. Tampoco ha acudido su tía, Isa Pi, que está a punto de convertirse en madre por segunda vez, la primera junto a Asraf Bueno. Aún así, a la cita no han faltado los imprescindibles de Kiko, como su hermano Cayetano y su prima Anabel, que no han dudado en acompañar a la familia en este día.

A pesar de que no todo ha salido a pedir de boca, el hijo de la tonadillera ha hecho lo imposible para que su "princesa" disfrute de su día al máximo, y así lo ha querido dejar claro.

"Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso", ha comenzado escribiendo el DJ en una emotiva dedicatoria a su primera hija.

Y le ha lanzado una 'pulla' a su madre: "Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar", ha continuado, dejando claro el dardo hacia los grandes ausentes, como Isabel Pantoja.

"Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús y, sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma", ha afirmado, y añadía: "Porque para mí, para tu papá, siempre serás mi princesa. Desde el primer instante en que te tuve en mis brazos, supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito, y estar a tu lado en días como hoy, mi mayor orgullo".

"Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra", ha destacado.

"A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón", ha reflexionado el primo de Anabel Pantoja.

"Hoy brillaste más que nunca. Radiante, dulce, y llena de esa luz que te hace única. Has dado un paso precioso en tu camino de fe, rodeada de amor verdadero y sincero. Sigue caminando con la cabeza alta, con la ternura que te hace especial y con la fuerza que llevas dentro. Porque tu papá —yo— siempre estaré contigo. En cada paso, en cada caída, en cada alegría… siempre", ha concluido Kiko.