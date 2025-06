La hija de Kiko Rivera e Irene Rosales celebra su Primera Comunión: reencuentro familiar con Anabel Pantoja y sin Isa Pi

Este domingo la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales, ha celebrado su Primera Comunión en la Parroquia de Santiago Apóstol, en Sevilla. Una jornada especial para la familia, que ha conseguido reunir al clan Pantoja pese a las polémicas que en los últimos meses han salpicado al entorno familiar. En especial, el caso de Anabel Pantoja, que pese a estar viviendo uno de los momentos más delicados de su vida con toda la polémica que gira entorno a su bebé, no ha querido faltar en este día tan señalado para la hija de su primo.

A la salida de la iglesia, Ana, la protagonista del día, se mostrado muy sonriente, acompañada por sus padres y sus hermanos: Carlota, de 7 años; y Fran, de 12 años. La pequeña lucía un delicado vestido de comunión de manga corta, con dos volantes en las mangas y un fajín en rosa pastel, complementado con una cruz de madera colgada al cuello. Por su parte, su madre Irene ha deslumbrado con un vestido midi naranja, de mangas semitransparentes y fruncido en la parte superior, que combinó con sandalias de tacón y un bolso de mano dorado. Kiko en cambio ha apostado por un traje clásico en gris, camisa blanca y corbata negra, mostrando su faceta más paternal en este día tan especial.

"Estamos muy felices", decía el hijo de la tonadillera con una sonrisa de oreja a oreja. Por su parte, Irene confesaba: "La ceremonia ha sido muy bonita y muy emotiva. Es un día muy bonito y vamos a disfrutarlo mucho", ha expresado muy emocionada.

Kiko e Irene, acompañados de sus hijas Ana y Carlota

A la cita no han faltado su prima Anabel Pantoja, acompañada de su novio, David Rodríguez, y su madre, Merchi. Su hermano, Cayetano Rivera, también ha acudido con su hijo tras su ruptura con María Cerqueira. También ha estado presente Luis Rollán, amigo cercano del clan. Sin embargo, Isa Pi, que está en la recta final de su segundo embarazo —el primer hijo junto a Asraf Bueno—, no ha asistido a la ceremonia. No se sabe aún si su ausencia se debe al avanzado estado de su embarazo o a las diferencias que mantiene con su hermano.

Anabel Pantoja con su madre Merchi y su novio David acomodando a la pequeña Alma en su salida del taxi

"Este momento lo he soñado desde hace seis meses", escribía la sobrina de la tonadillera, junto a una tierna foto de las hijas de Kiko jugando con la pequeña Alma en su carrito.

La gran ausente de la jornada ha sido Isabel Pantoja, la matriarca familiar, cuya relación con sus hijos ha marcado una distancia que está resultando muy difícil de superar. Aunque Isabel sí estuvo presente cuando Kiko estuvo ingresado por un ictus en 2022, la relación no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Que no haya acudido a la comunión de su nieta refleja delicado momento que atraviesa con los suyos.

Irene Rosales y Kiko Rivera llegando a la iglesia

Luis Rollán