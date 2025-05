La tonadillera ha dicho 'basta'. Después de varios meses en el ojo del huracán por la cancelación de sus conciertos, su estado de salud o sus relaciones familiares, entre otras cosas, Isabel Pantoja ha tomado cartas en el asunto y ha interpuesto una macrodemanda contra todos aquellos que, a su parecer, la han atacado, ofendido o injuriado. Y la lista es larga: desde Kiko Matamoros, que realizó una imitación de la cantante junto a María Patiño, hasta Mariló de la Rubia, con la que mantenía una excelente relación de amistad que se rompió por las supuestas filtraciones de la cordobesa a la prensa.

Según La familia de la tele, Isabel Pantoja considera que se han revelado informaciones relativas a su salud que son inciertas y que habrían condicionado su contratación como artista para ofrecer espectáculos y conciertos, lo cual le ha supuesto una pérdida de ingresos muy importante. La tonadillera señala a personas que formaban parte de su círculo más íntimo como responsables de haber filtrado dicha información a los medios de comunicación, como Mariló de la Rubia (ex amiga y jefa de David Rodríguez, novio de Anabel) y el propio hospital de Córdoba en el que se trató, ambos demandados por un presunto delito de revelación de secretos.

Pero eso no es todo. También está demandada la ex niñera Dulce Delapiedra por asegurar en un plató de televisión que Isabel Pantoja intentó atacarla con unas tijeras. Lo retiró 24 horas después pero parece que no fue suficiente para la artista. "No sé hasta que punto va a ir todo esto. Si uno cuenta las cosas habiéndolas vivido está en todo su derecho poder contarlo, yo cuando conté mi historia me asesoré hasta donde podía ir. Si Dulce ha contado eso será porque ella también se habrá informado. Yo estuve allí", ha dicho Isa Pi, dando la cara por Dulce.

Algunos profesionales de la comunicación también están incluido en esta demanda: Laura Fa, por decir que iba a cancelar unos conciertos por su estado de salud; y Kiko Matamoros, por hacer una imitación que Pantoja consideró "muy ofensiva" junto a María Patiño en Ni que fuéramos. "O sea, ¿que yo también puedo estar en esa demanda?", preguntaba sorprendida la presentadora. "Sí, porque además me recalcan que no es definitiva, se puede ampliar e incluir a más gente todavía", respondía Silvia Taulés.

? Momentazo surrealista: Isabel Pantoja ha demandado a Kiko Matamoros (y aún no se sabe si a Patiño también) por esta imitación, ESTOY CHILLANDO #LaFamilia23M #Tentáculos23M pic.twitter.com/NC1yc2RmSv — Salvamista ? (@vivasalvame_) May 23, 2025

Chelo García Cortés, por su parte, se mostraba muy tranquila: "Me extraña que esté en esa macrodemanda, porque en ningún momento he revelado ni he dicho secretos médicos de ella. Me da flojera hablar de Isabel Pantoja". Y ha añadido: "Lo que tenga que ser, será".