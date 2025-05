Kiko Rivera se lesiona de cara al mundial de influencers y se pone en tratamiento: "Pasar de pizza a pechuga cuesta"

Kiko Rivera (41) está de cambios. El hijo de Isabel Pantoja se está centrando en un nuevo reto: disputar el primer Mundial de Creadores de Contenido de Fútbol 11, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Jahor, Malasia. El DJ lo hará como representante de España. Hasta entonces, el hermano de Isa Pi está haciendo todo lo posible por no dejar en evidencia su representación en dicha competición. Eso sí, parece que se ha tomado al pie de la letra su nuevo objetivo. Por ahora, ya ha cambiado sus hábitos deportivos, su alimentación, e incluso ha dejado de fumar.

Él mismo lo anunció a través de sus redes: "Empieza el reto más grande de mi vida... Y para estar a la altura, necesito transformarme física y mentalmente", escribió hace unas semanas. "Este es el primer episodio de mi preparación física, el punto de partida, con todas mis inseguridades, límites y ganas de superarme. No hay trampa, no hay filtros: esto es real", confesaba en ese primer vídeo. Y durante estas semanas, el primo de Anabel Pantoja ha ido dejando parte de sus entrenamientos para convertirse en todo un futbolista profesional de aquí a 6 meses.

Pero parece que algo ha truncado su objetivo, se trata de una lesión que lo ha llevado por el camino de la amargura en los últimos días."El otro día en pleno entreno noté que algo no iba bien... Sabía que me había hecho algo, pero no sabía el qué. Pues nada... Me he roto el oblicuo", explicaba este miércoles.

"¿Pero yo tengo oblicuo? Esa fue mi reacción", comentaba bromeando. Y seguía: "Ahora toca cambiar los goles por la paciencia, el ritmo por la recuperación...". A pesar de su nueva filosofía, el marido de Irene Rosales ha confesado: "Me duele tela, pero tela. Eso sí, estoy en las mejores manos, las de mi buen amigo Salvador Torres, que se va a encargar de dejarme como nuevo". Y ha asegurado: "No es el camino que esperaba, pero también forma parte del viaje. Esto no me para. Esto me hace más fuerte. Volveré pronto", e insistía: "Mejor. Más preparado. Más que nunca", ha concluido.

En su nueva faceta como deportista, también ha adoptado la decisión de dejar el tabaco, una decisión que se le está haciendo más cuesta arriba de lo que esperaba. Y sobre su dieta, también se ha mostrado firme: "No os voy a mentir, la dieta no la estoy llevando como debería. Me ha le saltado más veces de las que me gustaría admitir", y ha reconocido: "Para alguien que ha comido toda la vida lo que le ha dado la gana, esto es un reto real. Pasar de pizza a pechuga, de croquetas a brócoli... Cuesta. Y mucho". A pesar de la negativa, él sigue apostando por sí mismo: "Pero no hay cambio físico sin disciplina. No vale entrenar como un animal si luego comes como un gremling. Así que hoy cambio el chip".

El fisio, y ex concursante de GH, Salvador Torres, ha explicado el tratamiento que tendrá que seguir. "Tenemos una estipulación de entre 25 días y un mes de tratamiento", ha contado.