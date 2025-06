Cayetano Rivera manda su apoyo a Kiko tras la ausencia de Isabel Pantoja en la comunión de su hija

Pese a los años en los que lleva distanciado de su madre, días especiales todavía le resultan complicados. Este domingo, Kiko Rivera celebró la Primera Comunión de su hija mayor con Irene Rosales, Ana, que ya tiene 8 años, y la gran ausencia fue la de Isabel Pantoja. A esta también se sumó la de su hermana Isa. Junto a ellos sí estuvieron su prima Anabel y amigos como Raquel Bollo, acompañada por su novio, Mariano.

Tras la celebración, el hijo de Isabel Pantoja ya dejó un mensaje en Instagram cargado de intenciones. A su hija, le escribió: "Aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias, quiero que sepas algo, mi amor: no importa quien no ha estado hoy. No importa quien no supo entender lo importante que era para ti este momento, quien no apareció o quien eligió no estar".

Y este lunes, Kiko ha vuelto a hacer balance, anunciando que deja por un tiempo las redes sociales: "He perdido el control. Y no me da vergüenza decirlo. Estas últimas semanas han sido un torbellino. Demasiados cambios, demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, positivo, y tirar siempre hacia adelante, hay momentos en los que simplemente no puedo más".

En este sentido, ha añadido: "Creo que he ido con el pie demasiado pisado al acelerador, sin darme cuenta de que el cuerpo y la mente también necesitan frenar. Respirar. Escuchar lo que realmente está pasando dentro de mí. Porque no soy una máquina, soy humano y me estoy desbordando".

Además de todo lo relacionado con su familia, también está en un época centrado en el deporte y la vida sana: "Dieta, entrenamiento diario, dejar de fumar, cambios en mi entorno, nuevas responsabilidades, presión interna, presión externa… Todo junto. Para una persona como yo, con mi manera de ser, con mis luchas internas, es una bomba de relojería. Y siento que ya explotó".

Tras abrirse, reconoce: "No estoy escribiendo esto para que nadie me compadezca. Lo escribo porque necesito soltarlo. Porque quiero ser real, no una fachada sonriente que aparenta tenerlo todo bajo control cuando por dentro se está cayendo a pedazos".

Y a continuación, explica más sobre su decisión de dejar las redes: "Esto no es un adiós. No es un 'lo dejo todo'. Simplemente, necesito parar un momento. Darme ese permiso que tantas veces le damos a los demás pero no a nosotros mismos: el permiso de descansar, de descomprimir, de respirar profundo, de resetear".

En cuanto a la comunión, dice también: "Ayer fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. O quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final. Incluso me fumé un par de cigarrillos".

Y sentencia: "No fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó. Sea como sea, necesito cuidarme, pero de verdad. No solo con rutinas, planes y hábitos perfectos, sino también con empatía hacia mí mismo. Porque ser disciplinado está bien, pero ser comprensivo con uno mismo es igual de importante. Gracias a quienes están, a quienes entienden, y a quienes simplemente respetan este momento. Volveré, con más fuerza y con más equilibrio. Pero hoy, solo necesitaba ser honesto. Conmigo. Y con vosotros".

En el muro de los comentarios se ha encontrado con mensajes de apoyo, como el de su hermano Cayetano, que también estuvo en la comunión de su hija: "El hombre se define cuando llega la tormenta". El diestro, hay que recordar, ha roto recientemente con su esposa, la presentadora lusa María Cerqueira.

Kiko Matamoros también le ha mandado ánimos y Santiago Segura, por su parte, le ha escrito: "¡Amiguete! Yo caigo constantemente (tabaco, palmeras de chocolate, torrijas, tarta de queso y demás). Lo importante es levantarse. Vale, he caído, pero no me voy a quedar en el suelo. Y así aguantar hasta la próxima caída (que tampoco podrá contigo)".