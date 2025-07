La 'pullita' de Alba Carrillo cuando le preguntan por el fichaje de Terelu por 'Fiesta': "Pobrecita, me da pena por ella"

Alba Carrillo fue una de las colaboradoras que más trabajaban en la anterior etapa de Mediaset, pero ahora se ha convertido en rostro de TVE. Participó en Bake Off, Mañaneros y el cancelado La familia de la tele. Ahora colabora en D Corazón y también presenta Pasa sin llamar, un programa grabado hace seis meses que por fin ha visto la luz. Carrillo defiende la apuesta que está haciendo TVE y sigue dolida con Telecinco, una cadena que ya no ve.

"No, está muy politizada y yo no opino igual", comenta sobre Mediaset. "Me pongo nerviosa, los veo tan radicales, que no me gusta. A veces veo Código 10, pero como también están politizándolo todo tanto, pues francamente no me apetece. No quiero tanta política, quiero más frescor", indica Carrillo, que también se pronuncia sobre uno de los movimientos que más ha dado que hablar en los últimos días: la incorporación de Terelu Campos a Fiesta durante las vacaciones de Emma García. "Pobrecita. Me da pena por Terelu porque creo que podría presentar algo mejor. A mí me hicieron mucho daño en ese formato, no me parece que trabajen con buenas artes. Por lo bien que me cae Terelu, no me gusta el formato para ella, pero hay que comer", dice.

Alba Carrillo también se pronuncia sobre el final de La familia de la tele, un programa al que se incorporó en sus últimas semanas, cuando ya era imposible levantarlo. "Era una crónica de una muerte anunciada porque ni se nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? O sea, desde el principio ya estábamos en el objetivo, con críticas y tal. El último día, cuando me pidieron una reflexión, dije que no había sido ni un error, ni un fracaso, porque lo hemos intentado", explica en una entrevista en Bluper. "He ido a trabajar como si ese programa fuera a durar veinte años, hemos puesto todas las ganas. A veces las cosas no surgen. En las relaciones lo pones todo y no funciona, a veces. Nos han enseñado que si lo pones todo funciona... Mr. Wonderful ha hecho mucho daño".

Carrillo, sin embargo, no cree que el fracaso de La familia de la tele se deba a que TVE no les haya dejado hacer lo que pretendían. "Siempre que dicen que en TVE no hemos podido ser nosotros, yo digo que no es verdad. Yo fui de las primeras de la hornada en llegar a la cadena y a mí jamás me han vetado nada, he podido ser yo en mi máximo esplendor. Creo que eso es una manera de justificar que las cosas no estén funcionando y una manera de echar balones fueras. En TVE no se censura", afirma.