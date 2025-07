Alba Carrillo planta cara al abogado de Cayetano Rivera y defiende a la Policía: "No puedes faltar el respeto porque vengas alegre"

El altercado policial protagonizado por Cayetano Rivera en la madrugada del pasado lunes en una hamburguesería del centro de Madrid, que terminó con una noche en el calabozo, sigue dando que hablar. Es, sin duda, el tema de la semana. La polémica ha resurgido tras la intervención del abogado del torero este sábado en D Corazón, y especialmente después de que Alba Carrillo arremetiera con dureza contra la versión que ha dado el diestro sobre lo sucedido.

El letrado de Cayetano defendió que todo comenzó por un malentendido en un local del centro de la capital, donde se produjo una discusión sobre la necesidad de sacar un ticket antes de pagar. Ante esta situación, los empleados llamaron a la Policía, que acudió con dos agentes de paisano. Según Moeckel, la presencia inesperada de los agentes sorprendió a Cayetano y dio lugar a una fuerte discusión que acabó, finalmente, con su detención.

Durante la entrevista, el abogado afirmó que el hermano de Fran Rivera fue esposado y trasladado a comisaría, "sin motivo evidente y sin altercados". Fue entonces cuando Alba Carrillo intervino para defender la actuación de los agentes: "No podemos poner en duda la actuación de la Policía". La modelo subrayó también: "No puedes faltar el respeto a los trabajadores de ningún sitio porque vengas alegre", añadió.

La conversación se tensó cuando Alba reprochó que "lo estáis politizando todo", a lo que Moeckel respondió: "Yo te estoy hablando con respeto y no estoy generalizando". El abogado mantuvo que "la detención de un ciudadano debe darse por cuestiones de gravedad", mientras la ex de Feliciano López replicó: "Es que a lo mejor ha sido grave". El letrado recordó que, pese a la detención, la Policía dejó en libertad a Cayetano "a las siete de la mañana sin ningún tipo de condicionamiento". Finalmente, Alba concluyó: "Muy bien, que se lo mire tu cliente, cariño. Yo no me tengo que mirar nada", zanjó muy irónica.