Blanca Romero, sobre el altercado de su ex Cayetano Rivera con la policía: "Siempre fue súper pacífico"

El altercado policial que llevó a Cayetano Rivera a pasar la noche en el calabozo el pasado lunes sigue dando que hablar. En cuestión de horas, comenzaron a llegar las primeras reacciones desde su entorno más cercano. Su hermano Fran Rivera no daba crédito al enterarse. Muy distinta fue la actitud de su exmujer, Eva González, quien optó por echar balones fuera con los cuidados de su hijo, evitando pronunciarse sobre el tema. Quien sí lo ha hecho ha sido Blanca Romero, la madre de su primogénita Lucía, que no dudó en salir en su defensa.

"Siempre fue una persona súper pacífica y seguro que fue un malentendido", ha asegurado, dejando claro que esa actitud no encaja para nada con el padre de su hija.

El torero continúa en el ojo del huracán tras su detención en la madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, donde tuvo un enfrentamiento con cuatro agentes de policía que lo redujeron, lo esposaron en el suelo y lo trasladaron a la comisaría, donde pasó cuatro horas en el calabozo. Tras su puesta en libertad con cargos, Cayetano denunció que la actuación de las autoridades había sido desmedida, causándole múltiples lesiones. Y este jueves la defensa del diestro adjuntó los dos partes médicos del incidente en la denuncia: el primero, realizado la misma noche de la detención; el segundo, a primera hora de la tarde del martes.

El comunicado de Cayetano Rivera tras su altercado policial

El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez negó desde el primer momento que hubiera desobedecido las órdenes de los agentes: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y añadió: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 1, 2025