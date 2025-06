Fran Rivera, en "shock" tras la detención de su hermano Cayetano: "¿Me lo puedes repetir?"

La noticia del altercado entre Cayetano Rivera y dos patrullas de la policía en el centro de Madrid ha caído como jarro de agua fría en su entorno más cercano. El primero en reaccionar ha sido su hermano, Fran Rivera, que no daba crédito al enterarse de lo sucedido: "¿Que mi hermano ha sido detenido? No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir?".

Los hermanos se encuentran distanciados desde hace meses y Fran no tenía conocimiento de lo sucedido: "De mi hermano no me lo creo. Estoy en shock" ha repetido al reportero de Tardear que le preguntaba. "Déjame que me informe", zanjaba antes de colgar el teléfono.

El que también se ha mostrado muy sorprendido ha sido su primo, Canales Rivera, que ha recibido la noticia en directo en el plató: "Me sorprendería que tuviera un trato obsceno con la gente del restaurante. En el calor, lo veo más desde el calor. Las injusticias le gustan poco y él se manifiesta ante ello y lo hemos visto en las redes. Confío en eso más que en una metedura de pata suya". Ha asegurado que Cayetano es muy introvertido, por lo que no le extrañaba que la familia y los amigos no supieran de su detención: "Me sorprende mucho y no me sorprende que no sepamos nada. Que se haya callado, ponerlo en manos de los abogados y que no haya hablado. Pueden pasar tres años y te lo cuenta".

La versión de Cayetano Rivera

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad".

El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez ya ha dado su versión sobre el altercado: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Asegura que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

El entorno más cercano del torero ha desvelado en Tardear que Cayetano ha acudido al hospital para realizarse un chequeo y que las lesiones que presenta tras el altercado son múltiples y visibles: "Tiene contusiones en la parte derecha de la cara, entre el pómulo y el ojo derecho".