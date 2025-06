Cayetano Rivera denuncia abuso policial tras ser detenido en plena calle: "La actuación de los agentes fue desmedida y tengo un parte de lesiones"

El diestro ha comenzado la semana en el calabozo tras protagonizar un serio altercado en una cadena de comida rápida. Ocurrió la pasada madrugada en Madrid. Cayetano Rivera llegó a una famosa hamburguesería y realizó un pedido en la ventanilla, pero el dependiente le explicó que tenía que sacar un ticket en la máquina para ser atendido y él, según los testigos, perdió completamente los nervios: "Tenía un comportamiento muy agresivo y llamaron a la policía", dicen.

El torero, que acaba de romper su relación sentimental con la presentadora portuguesa María Cerqueira, iba acompañado por unos amigos pero ellos no lograron calmarlo y varios agentes se personaron en el establecimiento. Según Y ahora Sonsoles, Cayetano Rivera se enfrentó a ellos y la cosa acabó bastante mal: llegaron a las manos y el hermano de Fran Rivera acabó esposado en el suelo. Finalmente, los agentes lo llevaron a una comisaría cercana y pasó la noche en el calabozo. A primera hora de la mañana ha sido puesto en libertad.

La policía ya ha enviado el atestado del incidente a los juzgados de Plaza Castilla, donde Cayetano será llamado a declarar dentro de unos días en calidad de investigado.

La versión de Cayetano Rivera

El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez ya ha dado su versión sobre el altercado: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Asegura que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

El entorno más cercano del torero ha desvelado en Tardear que Cayetano ha acudido al hospital para realizarse un chequeo y que las lesiones que presenta tras el altercado son múltiples y visibles: "Tiene contusiones en la parte derecha de la cara, entre el pómulo y el ojo derecho".