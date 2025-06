Cayetano Rivera habla sin filtros con Esperanza Aguirre: "Si no estás de acuerdo con la forma de pensar, eres un fascista"

Tras poner fin a su historia de amor con la periodista portuguesa María Cerqueira tras dos años de discreto noviazgo, Cayetano Rivera atraviesa un momento de cambios y reflexión. El torero, que hace apenas unos días reaparecía públicamente arropando a su hermano Kiko en la Primera Comunión de su hija Ana —una cita marcada por la significativa ausencia de Isabel Pantoja—, ha sorprendido ahora con unas declaraciones sobre el rumbo político y social de España.

En una conversación con Esperanza Aguirre en el pódcast de The Objective, Cayetano ha alzado la voz: "Ahora mismo ocurren cosas que no son normales. Se han cruzado líneas en muchos aspectos: morales, éticos... que no deberían haberse cruzado", afirmaba.

Y añadía: "El futuro de España no se prevé tranquilo. Si tú no estás de acuerdo con la forma de pensar, eres un fascista, un dictador", apuntaba.

Sobre lo ocurrido con la DANA en Valencia, ha espetado: "Ha habido muchas imprudencias, muchas irresponsabilidades, y que hay gente que no está aceptando esas responsabilidades, como, en mi opinión, Mazón, por ejemplo, o el presidente del Gobierno, o Teresa Ribera... No he visto a nadie pedir perdón, no he visto a nadie reconocer errores, no he visto a nadie dimitir por dignidad. Eso hoy en día ya no ocurre".

El hijo de Paquirri también ha azotado al Partido Socialista, especialmente al presidente del Gobierno: "Para mí el PSOE ya no es el PSOE, se ha quedado en PS, y no precisamente por partido socialista, sino por Pedro Sánchez", sentenciaba.

El exmarido de Eva González, que siempre ha llevado con discreción sus opiniones, se ha sincerado como pocas veces: "Cada vez vivimos más prohibiciones, menos libertades. Las redes sociales cada vez están más controladas y van a querer controlarlas más", lamentaba.