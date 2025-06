Eva González habla sin filtros del papel de Cayetano Rivera en la crianza de su hijo: "Como podemos"

Eva González (42) sigue consolidando su carrera como presentadora de programas tan potentes como La Voz, uno de los pilares férreos de Antena 3. En lo personal, la modelo sevillana ha mantenido un perfil discreto desde que, en 2022, anunciara su separación de Cayetano Rivera, tras más de 13 años de relación y con un hijo en común, el pequeño Cayetano, que ahora tiene siete años. Este miércoles, Eva volvió a acaparar todas las miradas en los Premios Elle Style 2025, donde habló de su maternidad y de los desafíos que supone compaginar su vida profesional con la crianza de su hijo. También tuvo buenas palabras para el padre de su niño.

Durante la gala, fue galardonada con el premio Visionaria, un homenaje que destaca su trayectoria y consolidación en el mundo de la moda y la televisión. "Estoy muy feliz, normalmente nunca soy la protagonista en este tipo de eventos... Y al final, vengo mucho más nerviosa que cuando tengo el papel de presentadora", confesó la sevillana.

Sobre su faceta como madre, comentó lo rápido que crece su hijo: "El mío tiene ya siete años, a lo tonto, que ya es un hombrecito... Eso significa que eres más vieja", bromeó entre risas. "Adquieres un poco de perspectiva de lo rápido que pasa el tiempo, además lo ves crecer y pasa un año y otro y dices, 'madre mía'...".

La presentadora dejó claro que la maternidad ha marcado un antes y un después en su vida. "Tu prioridad ya no eres tú, mi prioridad es él. Y para mí eso no va a cambiar nunca", aseguró, reconociendo que la conciliación entre trabajo y familia no siempre es fácil. "Tendríamos que aprender a conciliar muchísimo más, yo me las voy arreglando como buenamente puedo, entre el padre, mi madre, mi hermana... Como podemos", explicó.

Sobre su relación con Cayetano Rivera, que recientemente ha roto con la presentadora lusa María Cerqueira, destacó: "Él es su padre y yo soy su madre, eso no va a cambiar nunca". "Cayetano es muy buen padre, es el padre de mi hijo y nunca voy a tener una mala palabra para él", añadió. Y con una sonrisa, la modelo describió cómo es su pequeño: "Es traviesote, es inquieto... Aburrirnos no nos aburrimos, eso seguro", concluyó.