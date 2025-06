De Elle Macpherson al trío Preysler: todos los invitados y anécdotas en el 80 aniversario de la revista Elle

Podría ser la madre de todas las fiestas de esta temporada y es que dudo que alguien pueda superar lo que ha conseguido la revista Elle con motivo de su 80 aniversario. La entrega de premios de Moda que cada año convoca en Madrid a una larga lista de invitados conocidos, esta vez ha superado cualquier expectativa. De entrada se eligió el Teatro Real como escenario de esta gala, que trajo a Madrid a los responsables internacionales de esta cabecera mundial. El orden fue alfombra roja, entrega de premios, música en vivo y, finalmente, cóctel en el mismísimo escenario del Real. La directora de la publicación, Benedeta Poleti, estaba feliz. En su discurso dijo frases como que Elle "es estética con pensamiento, lujo con realidad, sensibilidad con rebeldía" y señaló que, 80 años después, "es memoria y futuro y habla de las mujeres, de las de antes y de las de hoy, de la evolución en estos 80 años".

Elle MacPherson

Desde luego se lo trabajaron a fondo para conseguir que por esa alfombra roja desfilaran algunos de los nombres más buscados del momento. Desde la modelo internacional Elle MacPherson (premiada), al cantante Sebastián Yatra, otro de los galardonados. Yatra dedicó su trofeo precisamente a su madre, "la mujer que me hizo creer en mis sueños y por la que hoy estoy aquí ". Aparición soñada fue la de Isabel Preysler, que acudió con sus dos hijas, Ana y Tamara, y de su yerno Iñigo Onieva. Isabel, que recibió el premio al estilo, lució un diseño de Jorge Redondo de corte romántico y también dedicó este homenaje a todas las mujeres que le han inspirado en su vida: "Desde mi madre, a mis hijas, a mis amigas, a las que están o desgraciadamente se han ido, y a tantas mujeres con las que me he cruzado y que, sin ellas saberlo, también me han inspirado ".

Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer

Isabel Preysler recogiendo su premio

Otro momentazo, que diría Boris Izaguirre, quien presentó la ceremonia junto a Nieves Álvarez, fue cuando la reina de corazones se fundió en un abrazo con una estupenda Ana Belén, también galardonada, que además deleitó a los invitados al interpretar una estrofa de una canción con letra que no necesita explicaciones: "Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente… ". Con esas palabras lo dijo todo. Por cierto, la propia Isabel Preysler me comentó lo sorprendida que se había quedado al enterarse que aparecía en la portada de Hola en el bautizo del hijo de su sobrino junto al padre y su hija Tamara pero sin la madre del bebé, que sí sale en páginas interiores del reportaje: "No me ha dado tiempo de ver el reportaje, pero me lo han comentado y la verdad me ha sorprendido bastante que no esté la madre", aseguró un tanto extrañada por ese elección.

Ana Belén

No estaba premiada pero sí invitada a la ceremonia la princesa Alexandra de Hannover. Llegó con su novio Ben Sylvester pero intentó que no les retrataran juntos, algo que evidentemente no consiguió. Le pregunté por su padre, Ernesto de Hannover, que pasa largas temporadas en Madrid, y Alexandra me confirmó que había estado con él y que se encontraba bien. En un gesto de auténtica discreción, la hija pequeña de Carolina de Mónaco se sentó en un segundo lugar y allí aguantó hasta que unas azafatas le señalaron que tenía un asiento en primera fila.

Alexandra de Hannover

También para recibir premios acudieron la modelo Imán, la cantante Emilia, Eva González y Paula Echevarría (acompañada por su hija Daniela), Silvia Fendi, Luke Evans, Victoria Luengo, el diseñador Julien Dossena o la actriz María Oriol, famosa por su interpretación del caso Nevenka, a quien dedicó su trofeo.

Eva González

Paula Echevarría y su hija Daniela

Pero como decía, el lleno fue absoluto. Entre muchos otros estuvimos con la soprano Ainhoa Arteta, vestida de blanco por el diseñador Emilio Salinas y junto a su hija, que fue de las más aplaudidas con su particular homenaje a Balenciaga y que consistía en un corsé con capucha de Moscoso que le asesoró su amigo Eduardo Navarrete.

Ainhoa Arteta e hija

También de negro y con unas transparencias que pocas pueden llevar apareció Lucía Rivera. Ante la posibilidad de coincidir con la ex mujer de su padre Cayetano Rivera (Eva González), Lucía, que normalmente no se corta un pelo, simplemente dijo que reaccionaría en función de cómo hubiera dormido anoche. Hasta donde yo vi, hubo demasiada gente como para poder evitarse sin hacer mucho esfuerzo.

Lucía Rivera

Alexandra Pereira, María Pombo y su marido, Pablo Castellanos, Esther Cañadas, Fernando Andina, Helen Lindes, Rossy de Palma con su hija, Mar Saura, Mónica Cruz, Nuria March, Marisa Jara, Raquel Sánchez Silva, Martiño Rivas, Tania Llasera, Verónica Blume, Álex González, Palomo Spain, Teresa Helbig…. Imposible citar a todos sin quedarme sin aliento.

María Pombo y Pablo Castellanos

Esther Cañadas

Mar Saura

Mónica Cruz

Tania Llasera

Y como anécdota de la gala había que ver la cara que se le quedó a Onieva cuando vio que le habían sentado separado de su mujer, Tamara. Al final se solucionó el problema, pero es lo que pasa cuando uno insiste en decir que no quiere salir en las fotos.

María Pedraza

Manuela Velasco

Hiba Abouk

