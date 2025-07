Sale a la luz un altercado de Fran Rivera en Sevilla tras la detención de Cayetano: "Como te bajes del coche, te reviento'"

Cayetano Rivera se ha convertido esta semana en uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social al verse implicado en un supuesto altercado en una conocida cadena de comida rápida, por el cual fue detenido y puesto en libertad a las horas. Minutos después de que transcendiera la noticia, su hermano Fran Rivera se mostró sorprendido en plena rueda de prensa. "Qué mi hermano ha sido detenido? No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Por favor, me has dejado en shock, voy a informarme", manifestó.

Precisamente, Fran también se ha convertido en noticia este miércoles por supuestamente protagonizar un altercado con una mujer en Sevilla, según ha relatado ella misma en TardeAR.

"Yo iba conduciendo por el centro de Sevilla y le veo con un cochecito de bebé y a su señora con los niños. De golpe y porrazo escucho una voz violenta. Me dijo: 'Párate'. Me giré a la izquierda para dejarle más paso. Le da dos patadas en el lado del pasajero. Voy a bajarme del coche y me amenaza. Me dijo: 'Como te bajes del coche, te reviento'", ha manifestado.

Asimismo, la mujer ha asegurado que no ha interpuesto denuncia, pero que le escribió a través de sus redes sociales y no obtuvo respuesta. Por su parte, Cristina Tárrega se ha puesto en contacto con Fran Rivera y este ha afirmado no recordar el mencionado incidente. "Dice que no es el momento. No recuerda haberte pegado patadas en el coche", le ha transmitido la tertuliana.