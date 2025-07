Tal vez Cayetano Rivera nunca imaginó el altercado que protagonizaría en la recta final de su carrera. Mientras preparaba su gira de despedida, el diestro se tomó un respiro el pasado domingo para disfrutar de la noche madrileña, pero acabó detenido en una hamburguesería tras, presuntamente, no respetar las normas en el establecimiento e increpar a los trabajadores del restaurante. Tras cuatro horas en el calabozo, el ex de Eva González fue puesto en libertad pasadas las siete de la mañana del lunes.

Dos comunicados después, donde subrayó que lo sucedido es "una profunda injusticia", Cayetano ha sido captado este miércoles por las cámaras de Vamos a ver en compañía de su hijo en la estación de Santa Justa (Sevilla). El hermano de Francisco Rivera, quien ha cogido un vuelo destino Mallorca para empezar sus vacaciones-tal y como han asegurado desde Y ahora Sonsoles- ha optado por guardar silencio y no contestar a los medios.

También, este miércoles TardeAR ha emitido unas imágenes que lleva en exclusiva Diez Minutos donde se ve cómo evolucionan las heridas del diestro. Tal y como reflejan las instantáneas, Cayetano, con semblante serio y gafas de sol negras, tiene un hematoma en el pómulo izquierdo y otra lesión en su muñeca. También aparece con la pulsera hospitalaria con la que fue atendido en el centro médico al que acudió para obtener el parte de lesiones.

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirmaron que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo negó: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".