El torero está en el ojo del huracán desde que fuera detenido la pasada madrugada del 30 de junio en Madrid. Acusado de "desobediencia" y "resistencia a la autoridad", Cayetano Rivera anunció que prepara una demanda contra los cuatro agentes que intervinieron en la detención por una actuación "desproporcionada" que ha calificado como "una barbaridad". Niega que se resistiera, como consta en el atestado policial, y asegura que sufrió lesiones en la cara por el trato recibido. Este martes, su abogado, Joaquín Moeckel, ha desvelado nuevos detalles: "No le quitaron las esposas dentro del calabozo, cuando a todo el mundo se las quitan, y le despojaron de los cordones de los zapatos y el cinturón. ¿Qué es Cayetano Rivera? ¿Un yihadista?".

El letrado, que ya ha defendido a Cayetano Rivera en otras ocasiones, afirma que el trato recibido no fue correcto. Primero en la calle, donde los agentes tiraron al torero al suelo para esposarlo, algo que consideran absolutamente innecesario dado que, según su versión, el diestro no se resistió en ningún momento. Y en segundo lugar, en la propia comisaría, donde estuvo cuatro horas en el calabozo. Como ha desvelado Moecker, no le fueron retiradas las esposas en ningún momento, pero sí le quitaron los cordones y el cinturón, un protocolo que se activa en casos de personas agresivas o alteradas.

Sin embargo, el letrado asegura que Cayetano presentó una actitud pacífica y tranquila durante todo el proceso y desvela que está muy afectado por lo sucedido: "Está desconcertado, triste y con un moratón en un ojo". Eso sí, no tiene dudas en cuanto al paso que ha dado y su abogado lo respalda: "Con las cámaras del comercio se verán las cosas. Hay que ser prudentes, en cada historia hay dos versiones y lo importante es conocer toda la verdad". Por último, ha pedido prudencia y responsabilidad: "Por favor, no estigmaticemos. El hecho de ser famoso ya es, muchas veces, un juicio en sí mismo".

Un golpe en la cabeza

Quien también ha hablado este martes ha sido Canales Rivera. El primo de Cayetano ha podido hablar personalmente con él y asegura que está "muy preocupado" por lo sucedido y muy dolorido: "Se dio un golpe en la cabeza cuando los agentes lo tiraron al suelo y acudió al hospital porque sufrió varios mareos por la tarde", ha contado en Tardear. Allí le hicieron un TAC y un chequeo para comprobar que no había lesiones de gravedad, además del parte médico correspondiente, que certifica un hematoma en el rostro y que Cayetano adjuntará a la demanda.

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo ha negado: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Asegura que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".