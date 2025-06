La detención de Cayetano Rivera la pasada madrugada en el centro de Madrid está ocupando los titulares de las últimas horas y es que la historia se complica a medida que surgen nuevos detalles sobre lo sucedido. El torero ha sido acusado de "desobediencia" y "resistencia a la autoridad", algo que él ha negado mediante un comunicado y unas escuetas declaraciones. Y no solo lo ha negado sino que asegura que la actuación de los agentes fue totalmente desproporcionada, hasta el punto de que ha tenido que visitar un hospital tras salir de la comisaría.

El diestro va a interponer una denuncia contra los agentes que le detuvieron y ha acudido en la tarde de este lunes al centro médico para obtener un parte de lesiones. Desde Tardear aseguran que son varias y visibles a simple vista: una herida en la cabeza y un hematoma en el rostro, entre el ojo y la nariz.

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo ha negado: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Asegura que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

Tras esta primera intervención, Cayetano Rivera ha emitido un comunicado oficial a través de las redes sociales para aclarar algunos puntos: "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad", comienza. "Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco", ha asegurado.

El hermano de Fran Rivera, alérgico a las polémicas, ruega "discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional", y comunica que cancela un acto que tenía previsto para este martes en Burgos: "Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición".