La noticia sobre la detención policial de Cayetano Rivera por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad" en el centro de Madrid ha sido la sorpresa del lunes. Dos patrullas de la policía local se personó en una conocida hamburguesería de comida rápida en Atocha a petición de una empleada que denunciaba el comportamiento agresivo de un cliente: Cayetano Rivera. Según los testigos, el torero se enfrentó también a los agentes, que acabaron por detenerlo y llevarlo a comisaría. La versión del torero, sin embargo, es bien distinta: asegura que la actuación de las autoridades fue desmedida y anuncia demanda contra los responsables: "Tengo un parte de lesiones".

El diestro ha dado unas primeras declaraciones negando tanto un comportamiento agresivo como una presunta resistencia a la autoridad y afirma que ya se ha reunido con sus abogados para tomar medidas legales. "Pediremos las imágenes de las cámaras de seguridad y presentaré un parte de lesiones".

Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad.



Tras esta primera intervención, Cayetano Rivera ha emitido un comunicado oficial a través de las redes sociales para aclarar algunos puntos: "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad", comienza. "Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco", ha asegurado.

El hermano de Fran Rivera, alérgico a las polémicas, ruega "discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional", y comunica que cancela un acto que tenía previsto para este martes en Burgos: "Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición".

La versión de Cayetano Rivera

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad".

El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo ha negado: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Asegura que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

El entorno más cercano del torero ha desvelado en Tardear que Cayetano ha acudido al hospital para realizarse un chequeo y que las lesiones que presenta tras el altercado son múltiples y visibles: "Tiene contusiones en la parte derecha de la cara, entre el pómulo y el ojo derecho".