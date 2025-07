Cayetano Rivera "está muy mal psicológicamente": su entorno relata el calvario del torero tras su detención

Cayetano Rivera no levanta cabeza desde que en la madrugada de este pasado lunes fuera detenido por, presuntamente, alterar el orden público y por resistencia a la autoridad. El torero se encontraba en una hamburguesería del centro de Madrid con unos amigos cuando, tras enfrentarse a las empleadas del establecimiento, la Policía procedió a detenerle alrededor de las tres de mañana. Unas horas después, suspendió la corrida que tenía en Burgos tras acudir a un hospital para que le certificaran el parte de lesiones, ya que contaba con varias heridas en el rostro. "Está muy mal psicológicamente", ha avanzado este martes su primo, Canales Rivera.

El diestro ha explicado que Cayetano se siente muy dolido por el revuelo de las últimas horas. Insiste en desmentir la versión del equipo del local, que cuenta que este reaccionó con actitud violenta al tener problemas con un pedido. Además, lamenta "la especulación" que ha surgido a raíz de estos hechos. "Este asunto le preocupa mucho", ha afirmado el entrevistado en TardeAR, donde también ha informado que el ex de Eva González -quien se ha negado a opinar sobre el altercado- "está preparando una demanda por abuso de la autoridad": "Él, una vez llega, pide que se le hagan las pruebas de alcoholemia y de drogas para que no haya malos entendidos. Y no se las hacen. (...) Siempre ha sido un tío sano y que se ha querido cuidar muchísimo".

Fran Rivera, al lado de su hermano

Por su parte, Fran Rivera se siente "muy preocupado". Ha llamado hasta "cuatro veces" a Cayetano para preguntarle cómo está, ya que él también considera que la detención "se fue de las manos". "Estaba en Las Vegas y vuelve para estar con su hermano", ha contado Cristina Tárrega. Solo unos minutos después de conocerse la detención, este pasado lunes, Fran reconoció sentirse "en shock". Julián Contreras también ha mandado su apoyo. "Estoy sorprendido y preocupado sobre todo porque él esté bien y todo se solucione lo antes posible. No me pega nada lo que se está contando y lo más importante es escuchar las dos versiones y seguro que hay una explicación para todo que no significa una justificación", ha contado el coach.

El hijo de Paquirri emitió un comunicado para desmentir los hechos: "Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurriendo como se ha insinuado". En Y ahora Sonsoles, él mismo contó a través de una llamada telefónica que, efectivamente, tuvo "una discusión con los del McDonald's", aunque no se había dado como se estaba contando hasta entonces. "Yo voy a poner mi denuncia, porque ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad", avisó.