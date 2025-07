El torero, que fue detenido en la madrugada del lunes 30 en Madrid, está pasando un momento muy complicado. No solo por el hecho en sí, sino por la acusación de los agentes del orden, que aseguran que su comportamiento fue agresivo y tuvieron que reducirlo para esposarlo en el suelo. Investigado por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad", Cayetano Rivera niega haberse resistido y acusa a la policía de actuar de manera "desproporcionada", hasta tal punto de ocasionarle lesiones en la cabeza y el rostro: "Tengo un parte de lesiones y vamos a denunciarlo", dijo. Tras la lluvia de informaciones que se ha publicado en las últimas 48 horas, el hermano de Fran Rivera ha emitido un nuevo comunicado en redes sociales: "Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un 'terrorista' por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal".

El torero continúa: "Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia". Y añade: "Agradezco a los periodistas que han mostrado interés en lo sucedido, pero os ruego encarecidamente que respetéis mi intimidad y la de mi hogar".

Cayetano finaliza: "Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco".

Todos los detalles

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo negó desde el primer momento: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y añadió: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

Su abogado ha hablado también este martes: "No le quitaron las esposas dentro del calabozo, cuando a todo el mundo se las quitan, y le despojaron de los cordones de los zapatos y el cinturón. ¿Qué es Cayetano Rivera? ¿Un yihadista?", ha dicho indignado Joaquín Moeckel. "Está desconcertado, triste y con un moratón en un ojo".