El torero continúa en el ojo del huracán tras su detención en la madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, donde tuvo un enfrentamiento con cuatro agentes de policía que lo redujeron, lo esposaron en el suelo y lo trasladaron a la comisaría, donde pasó cuatro horas en el calabozo. Tras su puesta en libertad con cargos, Cayetano Rivera denunció que la actuación de las autoridades había sido desmedida, causándole múltiples lesiones. Este jueves, han visto la luz los dos partes médicos del diestro: el primero, realizado la misma noche de la detención; el segundo, a primera hora de la tarde del martes.

La defensa del diestro incluye en su denuncia el segundo, elaborado en el Hospital Gregorio Marañón, centro al que acudió Cayetano Rivera, que en ese momento sufría mareos y malestar. Tal y como refleja el parte médico, el paciente explicó que había sufrido una agresión por parte de terceras personas, que le habían agarrado violentamente para tirarle al suelo y se había golpeado la cara y otras zonas del cuerpo. Los facultativos que le atendieron aseguran que se mostró consciente y colaborativo en todo momento y revisaron con minuciosidad las lesiones que presentaba: "Refiere mareo, visión borrosa, dolor focalizado en hemicara izquierda, en los dos miembros superiores y en el miembro inferior derecho", comienza el texto. "Se aprecia lesión por dermoabrasión en labio inferior izquierdo, hematoma infraorbitario izquierdo y contusión en la región malar izquierda". Y hay más: "Dermoabrasión en antebrazo derecho, codo derecho, rodilla derecha, en muñeca izquierda y escápula derecha".

Todos los detalles

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo negó desde el primer momento: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y añadió: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".

Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 1, 2025

Su abogado ha hablado también este martes: "No le quitaron las esposas dentro del calabozo, cuando a todo el mundo se las quitan, y le despojaron de los cordones de los zapatos y el cinturón. ¿Qué es Cayetano Rivera? ¿Un yihadista?", ha dicho indignado Joaquín Moeckel. "Está desconcertado, triste y con un moratón en un ojo".