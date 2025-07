La detención del torero la pasada madrugada del 30 de junio en el centro de Madrid se ha convertido en una de las noticias más comentadas de la semana y no solo por el altercado en sí mismo sino por las posteriores declaraciones de Cayetano Rivera, que acusa a los agentes de policía de llevar a cabo una actuación "desproporcionada". Su abogado, además, ha denunciado ciertas irregularidades durante la estancia del diestro en los calabozos: "No le quitaron las esposas. Estuvo horas solo y con las manos a la espalda. ¿Qué es, yihadista?". Los hechos tendrán que investigarse en los próximos días y todos tendrán que demostrar sus palabras, pero lo cierto es que esta no es la primera vez que un rostro conocido pasa por la bautizada como 'comisaría de los famosos' y denuncia un trato abusivo.

Se trata de la comisaría situada en la calle Leganitos, en el distrito centro de Madrid. Es un edificio de seis plantas más sótano (donde están los calabozos) con una superficie total de 4.760 metros cuadrados que fue renovada parcialmente el 2023, inaugurada por Grande-Marlaska. Aquí estuvo también Rafael Amargo en diciembre de 2020, acusado de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, cargos de los que fue absuelto más tarde. Tras salir de las dependencias policiales, aseguró que los agentes lo habían tratado de manera brusca y que lo habían "encerrado en un calabozo comido de mierda, todo tirado por el suelo".

Cuatro años después, escuchamos a Nacho Cano, que también llegó a la comisaría Leganitos en julio tras ser detenido por presunta contratación irregular de 17 bailarines mexicanos. A su salida, el músico y empresario afirmó el trato de los agentes había sido lamentable, señaló que no dejaron entrar a su abogado y requisaron los móviles para leer los WhatsApp: "Todas cosas ilegales", aseguró.

"Me trataron como a un terrorista"

La denuncia de Cayetano Rivera es meridiana: "La manera de actuar de los policías fue desproporcionada. Me trataron como a un delincuente, como a un terrorista", ha dicho él, asegurando, además, que no mantuvo una actitud violenta (como aseguran los agentes) ni se resistió a acompañarlos en ningún momento.

Su abogado, Joaquín Moeckel, lo ha defendido públicamente, añadiendo más detalles al suceso: "No le quitaron las esposas dentro del calabozo, cuando a todo el mundo se las quitan, y le despojaron de los cordones de los zapatos y el cinturón. ¿Qué es Cayetano Rivera? ¿Un yihadista?".

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo ha negado desde el primer momento: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". El caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y añadió: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".