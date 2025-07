María León se solidariza con Cayetano Rivera tras su altercado policial: "Nadie se merece pasar un rato así"

Cayetano Rivera continúa en el centro de la polémica tras el altercado con la policía que protagonizó la madrugada del lunes en pleno centro de Madrid. El torero fue reducido por varios agentes, esposado y trasladado a comisaría, donde pasó varias horas en el calabozo. Ya en libertad con cargos, ha denunciado una actuación "desmedida" por parte de los agentes, asegurando que sufrió varias lesiones durante su detención. En medio del revuelo mediático, María León —quien recientemente fue condenada a pagar una multa por agredir a una agente en Sevilla— no ha querido quedarse al margen y ha mostrado públicamente su apoyo a Cayetano.

"Compadezco al pobre, de verdad. Espero que pueda salir de esta lo antes posible porque me parece una situación súper injusta...", ha declarado. La actriz, que sabe lo que es enfrentarse a una situación similar, se ha mostrado empática con el momento que atraviesa el diestro: "Me encantaría que no lo estuviera pasando tan mal. Nadie se merece pasar por algo así".

El altercado de Cayetano Rivera con la policía

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirman que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo negó desde el primer momento: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y añadió: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".