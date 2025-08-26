'La Ruleta' de Jorge Fernández arrasa en Antena 3 con una audiencia desbocada que hace polvo a todos sus rivales

La Ruleta es una fuente inagotable de audiencia para Antena 3. Lo es siempre, porque no suele bajar de esa barrera del 20% que realmente pertenece a otra época de la televisión, cuando no estaba fragmentada, pero de vez en cuando se reivindica con unos datos absolutamente desbocados, como ocurrió este lunes.

El concurso que presenta Jorge Fernández anotó un 24,1% de share, su mejor registro de todo el verano y uno de los más altos del año. Además, se convirtió en el programa más visto del día (1.705.000 espectadores) y el de más cuota de toda la parrilla televisiva de todas las cadenas, seguido de Pasapalabra (20,2%, también de Antena 3). La Ruleta también se llevó el 'minuto de oro' de la jornada (2.476.470 espectadores y un 29,6% a las 14.57)

Como es lógico, con esa cifra La Ruleta vapulea a todos sus competidores, que hacen lo que pueden. En La 1, Mañaneros anota un 8,7% en su último tramo, el que telonea al Telediario; mientras que Vamos a ver más verano se queda con un 8,1% en Telecinco. Ambos están a años luz del histórico formato que produce Martingala, todo un clásico de la televisión que demuestra una fortaleza inaudita que solo es propia de un auténtico killer format. Lo que es.

El principal beneficiado del éxito de La Ruleta es Antena 3 Noticias 1, que siempre lidera su franja y este lunes no fue menos. El informativo, en verano presentado por Victoria Arnau, se impone con un 22,7% y rebasa los 2 millones de espectadores (2.004.000). Saca diez puntos al Telediario 1 (12,4%) y más de 14 a Informativos Telecinco 15.00 (8%).