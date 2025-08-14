Sandra Golpe (Antena 3) posa con su hijo con David Tejera (Cuatro): "Nos vamos de crucero"

Tras otra temporada de éxito al frente del informativo más visto de la televisión, el de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe disfruta de sus vacaciones de verano y, tras pasar por Menorca, ahora se ha ido de crucero. Y no lo ha hecho sola. La presentadora de 51 años viaja acompañada de David, su hijo con David Tejera, periodista de Cuatro.

"Menorca nos ha regalado días preciosos, pero ahora cambiamos la isla por el mar abierto. Nos vamos de crucero... ¿Adivináis por dónde será nuestra próxima parada?", escribió la comunicadora gaditana este miércoles junto a su único hijo, David, que el pasado 30 de junio cumplió 20 años.

Y precisamente por esta fecha tan especial, la presentadora estrella de Atresmedia también dejó un post en sus redes: "¡Se cumplen 20 años del regalo más crucial de mi vida! David, doy gracias a Dios cada día por ser tu madre. Te adoro con todo mi corazón, desde las entrañas hasta el infinito y más allá".

El joven, que ha continuado sus vacaciones con su madre por Italia, nació fruto de su matrimonio con el también presentador David Tejera (58), que actualmente trabaja en los Servicios Informativos de Telecinco y Cuatro detrás de las cámaras. Cabe recordar que el ex de Golpe también mantuvo una relación sentimental con la actual reina: "Me da igual que me pregunten por ella. Todo el mundo sabe quién es quién en mi historia con Letizia", dijo el propio Tejera en 2012 durante la presentación de su novela Seis peces azules.

"No tengo ningún rencor porque me ha ido muy bien. Es un episodio pasado. Tampoco voy a intentar sacar partido contando mentiras ni contando cosas que sé. Si las contase dirían que soy un rencoroso y que no lo he superado y no es verdad", añadió Tejera entonces.