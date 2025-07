Sandra Golpe confiesa la agresión sexual que sufrió: "Me puso un cuchillo, me tiró y me agredió"

Sandra Golpe visitó este lunes a Sonsoles Ónega en el plató de Antena 3. La periodista, que presenta el informativo más visto de la televisión y tiene una larga trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación, quiso sincerarse sobre algunas de sus vivencias más personales fuera del ámbito laboral.

Así lo hizo en Y Ahora Sonsoles donde habló sin tapujos sobre la agresión sexual que sufrió hace años y cómo tuvo que afrontar el miedo que sintió. "Cuando salía de redacción de noche, llegué a mi portal, cerré la puerta, pero al parecer lo hice mal porque entró un hombre. Me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo y me agredió. Me salvó un ruido. Cortó con lo que me había atado y pude subir a mi piso", comenzó la invitada.

Además, Golpe también confesó que lo primero que pensó fue el tipo de ropa que llevaba. "No me da vergüenza. Luego analizaba lo que llevaba puesto y mi apariencia, algo que es absurdo. Te tenía que tocar y te tocó", explicó.

A pesar de lo vivido, Sandra acudió a la redacción al día siguiente por la mañana. "Podía haberme cogido una baja por depresión, pero fui al trabajo. Pedí un cambio de turno a una persona y no me lo dio", añadió entristecida ante lo ocurrido. "Me pareció tremendo. Tuve que seguir trabajando", denunció. Para Sandra, quién más le ayudó tras sufrir la agresión sexual fueron su familia y amigos que "durante un mes me acompañaron al trabajo porque tenía el trauma".

La periodista también dejó claro que esta situación no ocurriría en la actualidad tras ser preguntada por Ónega. "Ahora no. Estamos mucho más sensibilizados", respondió. "Creo que las empresas son más conscientes de este tipo de situaciones, pero en aquel entonces les pareció surrealista que quisiera un cambio de turno. Es más común de lo que parece", argumentó.

"Estos testimonios ayudan a las mujeres que lo han padecido y que no lo pueden contar ni verbalizar por vergüenza o presión laboral", señaló Sonsoles tras la confesión de Golpe. "No lo hice para ser noticia, pero si eso ayuda a alguien, bienvenido sea", finalizó la invitada.