El estremecedor relato de Sandra Golpe, víctima de una agresión sexual: "Me puso un cuchillo y me ató las manos..."

Han pasado ya 20 años desde aquel día, pero la periodista, presentadora de los Informativos de Antena 3, lo recuerda como si fuera ayer mismo: salía de un turno de tarde en la redacción y llegaba a casa de madrugada. "Pensé que se había cerrado la puerta del portal y no... Se había colado un hombre". Así recuerda Sandra Golpe el día más aterrador de su vida.

"Me atacó con un cuchillo, me lo puso al cuello, me ató las manos a la espalda y me metió en el ascensor... Creo que me salvó un ruido... Se escuchó algo, él se asustó y se fue corriendo. Salieron unos vecinos, me atendieron...". Con valentía, con dignidad y con temple ha repasado este lunes Sandra Golpe el momento en el que fue víctima de una agresión sexual. Lo ha hecho al lado de Sonsoles Ónega, completamente boquiabierta, al igual que sus tertulianas Lorena Vázquez y Paloma García Pelayo. Todas heladas ante el estremecedor relato de la periodista: "Era un hombre mayor, podía ser mi abuelo... La policía me recogió varias veces en la televisión para llevarme a hacer una rueda de reconocimiento", ha contado la invitada.

Sandra ha confesado que lo pasó muy mal en aquel momento, pues el ataque le dejó graves secuelas psicológicas: "Tenía mucho miedo de salir, me acompañaban mis padres, mis amigos... En el trabajo pedí el cambio de turno, pero la persona que tenía que dármelo no me lo dio. Era una mujer y sabía lo que me había pasado, pero no lo comprendió. Era otra época", ha explicado. "No me da vergüenza contarlo, pero durante un tiempo piensas que has hecho algo malo".

No es la primera vez que Golpe habla de aquella noche. La noticia saltó a los medios cuando lo compartió, hace unos años, en un foro de mujeres: "Era un entorno íntimo y no sabía que me estaban grabando. Yo no lo conté para ser noticia", ha asegurado. En aquel momento, quizás, ni siquiera estaba preparada para hablar abiertamente de ello: "Ya pasó, hace 20 años, lo he superado y estoy feliz, estoy plena. Me pasó a mí como a cualquier otra, me tenía que tocar y me tocó. Si esto ayuda a alguien, bienvenido sea".

Famosa por sus "nervios de acero"

Aquella noche quedó ya en un mal recuerdo. Sandra Golpe es ahora una mujer de éxito, una periodista de raza famosa por sus "nervios de acero": "Apuro hasta final antes de entrar en directo, porque además de presentar también dirijo. Para mí es más importante que la noticia esté perfecta a que yo tenga la raya del ojo bien hecha, pero eso lo sufren mis compañeras de maquillaje", ha reconocido entre risas.

A sus 51 años, es una de las comunicadoras más queridas del panorama mediático y también una de las vecinas más queridas de su tierra, Cádiz, donde le fue concedida la Medalla de la Provincia en 2024. Aprovechó el premio para rendir homenaje a sus padres porque para ella, por delante de todo, está la familia, especialmente su hijo. Se llama David, es fruto de su relación con el también periodista David Tejera y cumplió 20 años el pasado 3 de julio: "Siempre digo que me encanta mi trabajo, que disfruto muchísimo informando, pero el día más feliz de mi vida no tuvo nada que ver con platós ni cámaras… fue el día que nació mi hijo. Ese día me cambió la vida para siempre", escribió en redes sociales para felicitarlo. "Todavía conservo la primera foto que nos hicimos… ¡y qué foto! La maternidad es un viaje intenso, a veces caótico, pero, sobre todo, maravilloso. Me apetecía abrir un poquito esa parte de mí que casi nunca enseño". Y remataba: "David, doy gracias a Dios cada día por ser tu madre. Te adoro con todo mi corazón, desde las entrañas hasta el infinito y más allá".