La vida desconocida como actriz de Himar González, la presentadora del Tiempo de Antena 3: "Estuve probando en Los Ángeles"

Los espectadores conocen a Himar González por su trabajo como presentadora del Tiempo en Antena 3 Noticias los fines de semana, pero la comunicadora tiene una faceta bastante desconocida como actriz, un perfil que le ayudó en su momento a manejarse con soltura ante las cámaras y saber comunicar con más naturalidad.

Licenciada en Ciencias Físicas, Himar González recogió "un consejo que me dieron hace muchos años, no en la televisión, sino precisamente en el teatro". "Yo hacía teatro clásico cuando estudiaba la carrera. Un gran director me dijo 'háblale al público como si fuera un amigo a quien estás contando las cosas'. Eso se me quedó grabado", rememora en una entrevista en ABC.

Después de terminar la carrera, Himar hizo un "paréntesis" en su vida que le llevó hasta los Estados Unidos. "Estuve en Los Ángeles, probando en el mundo del cine, que me gustaba mucho en ese momento", cuenta. El turno de la televisión llegó más tarde, cuando volvió a Canarias y vio un anuncio de un casting que buscaba presentadoras. "Uff, la televisión, que aburrido. Tiene que ser horrible', pensé. 'Pero bueno, tengo que trabajar, necesito ganar dinero", recuerda.

Himar hizo la prueba y fue seleccionada. Comenzó en Televisión Canaria y luego pasó por TVE y por Telecinco, cuando Mario Picazo era el 'hombre del tiempo' en este canal. "A los 10 meses me llamó Antena 3 y me fui con ellos". Aunque sigue en la casa como presentadora, Himar González no descarta retomar su faceta de actriz. "Nunca descarto nada en la vida. Siempre me gustó cantar, bailar, el cine...", afirma. "Hice un papelito en una película hace unos años, la de Cuatro latas de Gerardo Olivares como director, y también me lo pasé muy bien. Lo que me ofrezcan, si me apetece y me gusta y lo veo, me lanzo".