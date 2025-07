¡Tu cara me suena' cierra en Antena 3 su mejor temporada en siete años: una audiencia que ningún rival consigue imitar

A Tu cara me suena no hay quien le tosa. Lleva 12 años en parrilla y sigue tan fuerte como el primer día. Y tiene mérito, porque hay pocos programas que puedan decir que están en el 'club del 20%', ese selecto grupo de formatos que siguen cosechando datos de otras épocas y en el que también están La Ruleta, Pasapalabra o Supervivientes, entre otros. Además, Tu cara me suena ha conseguido mantener a raya (otra vez más) a todos sus rivales.

Ana Guerra, Esperansa Grasia, Gisela Lladó, Melani y Mikel Herzog Jr se miden esta noche en la final de Tu cara me suena. El programa, presentado por Manel Fuentes, cierra su duodécima edición con una media del 21,4% de share. Es su mejor temporada desde hace siete años (desde el curso 2016/2017). Además, con 1.724.0000 espectadores de media, se ha convertido en el segundo programa más visto de la televisión, solo por detrás de El Hormiguero, otro de los buques insignia de Antena 3.

Tu cara me suena no entiende lo que es la erosión y tampoco sufre vaivenes durante la emisión de sus galas semanales, porque casi ninguna de ellas (solo la del 20 de junio) ha bajado del listón del 20%. Arrancó con un 24,1% y la semana pasada volvió a igualar ese dato en la semifinal (24%).

Así las cosas, Tu cara me suena ha derrotado a todos sus rivales, superando en 14,9 puntos a La 1, que ha competido con cine, José Mota o la serie Weiss & Morales; y en 9,9 a Telecinco. De Viernes es el único contrincante que de alguna manera le planta cara, aunque siempre se ha quedado muy lejos. El programa de Telecinco gozó de su noche más competitiva el pasado 20 de junio, cuando recibió a Ivet Playà (13,8%). Ese fue el único día que Tu cara me suena bajó del 20% (19,2%).

Tu cara me suena arrasa con un 24% de share en espectadores de 4-12 años, un 25,1% de share entre los seguidores de 13-24 años y un 23,3% de cuota de pantalla entre los de 25-34 años. Las comunidades en las que mejor funciona el programa son Aragón (29,7%), Baleares (25,2%) o Canarias (23,1%).