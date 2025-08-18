Matías Prats 'aprieta' a Marlaska ante la gravedad de los incendios: "Si las Comunidades se ven superadas, ¡algo más habrá que hacer!"

Los incendios arrasan diversos puntos de Extremadura, Castilla y León y Galicia desde hace días. La grave situación supone "una de las peores emergencias de los últimos años", según describió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una entrevista que concedió este sábado por la noche a Matías Prats en Antena 3 Noticias.

"Tenemos 21 grandes incendios, con sistema operativo 2, con una climatología adversa y desgraciadamente mañana [por el domingo] no tendremos unas condiciones meteorológicas positivas para paliar esta situación. A partir del lunes, las previsiones sí nos dan un respiro", explicó Marlaska durante la conversación que tuvo con el veterano comunicador.

Prats preguntó al ministro si en algún momento había planteado al presidente del Gobierno "la posibilidad de decretar la emergencia nacional". "El Gobierno podría asumir la competencia si fuera de interés nacional. Para ello, las Comunidades Autónomas afectadas podrían solicitar la misma si entendieran que ellas no fueran capaces de la gestión", manifestó Marlaska. En cualquier caso, el ministro explicó que esa situación no se había producido. "Estamos trabajando de una forma coordinada y no observamos que haya una razón objetiva para asumir la competencia. Tampoco las propias Comunidades lo están viendo", añadió.

Ante esta respuesta, Matías Prats 'apretó' al ministro con una pregunta que se está haciendo viral el as últimas horas. "Si las Comunidades lo están haciendo bien, como usted dijo ayer, y se ven superadas por la magnitud de los incendios a pesar de la ayuda de la UME y los medios estatales... ¡algo habrá que hacer más!", lanzó el presentador.

"Estamos haciendo todo lo que las Comunidades nos están solicitando", se defendió Marlaska que, por otra parte, quiso aclarar que la UME puede hacer uso del resto de efectivos del Ejército si así lo considera. "En cuanto a desplegar el Ejército, se prevé que la UME, de oficio, puede utilizar todos los medios del ejército de Tierra que entienda que sean necesarios. Por lo tanto, me gustaría trasladar esa tranquilidad", señaló.