Más de un año después, Pedro Sánchez concedió su primera entrevista y lo hizo en La 1 de TVE, en el Telediario 2 presentado ahora por Pepa Bueno. A la ex directora de El País, el presidente del Gobierno le concedió en su estreno su primera entrevista tras meses sin enfrentarse a un tú a tú en televisión. Meses en los que su mandato ha estado marcado por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, además de por las informaciones relacionadas con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, así como por el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado y las negociaciones con Puigdemont.

En el plató de Espejo Público (Antena 3), han comentado este martes la entrevista del líder del Ejecutivo y uno de los puntos a tratar ha sido también uno de los temas que ha levantado polvareda en redes sociales: el cambio físico del líder socialista. Al respecto, Mariló Montero, periodista, ex presentadora de las mañanas de La 1 y ex mujer de Carlos Herrera (el locutor estrella de la Cope), ha comentado: "Ganó por el físico y va a perder por el físico. Estaba con una cara petrificada, con exceso de bótox y tratando de disimular todas las emociones que quiere controlar".

Montero también ha señalado: "Está esquelético, una cara calabérica, los ojos redondeados y una cara preocupante. La piel destrozada. El bótox que se ha puesto, tipo cejas Zapatero que le violenta la mirada. Me distrajo su físico más que el contenido". Y ha continuado: "Fuerza la sonrisa, se nota la falsedad en su interior".

A la valoración del físico de Mariló Montero, Susana Díaz también ha intervenenido, dándose también por aludida: "¿Entonces yo perdí por el físico?", se ha preguntado la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía y protagonista entonces de una ardua batalla política con el actual líder del Ejecutivo. Y la socialista ha llevado el centro del debate a otros derroteros: "Yo soy una ignorante de ese mundo. De las operaciones yo no tengo ni idea. Yo creo que ayer se estaba examinando a Pepa Bueno".

Durante una parte del debate, la periodista Carmen Ro también ha comentado el agotamiento del presidente del Gobierno por las presiones sobre su mandato, a lo que la propia Susanna Griso ha saltado: "¿Cansado? ¿Después de un mes de vacaciones?". También ha dicho: "Pedro Sánchez está en manos de Puigdemont y lo vemos con esa visita de Illa a Bruselas".

Espejo Público

Antes de debatir la transformación física de Pedro Sánchez desde 2015 hasta ahora, ante estos días de estreno Susanna Griso también defendió la pluralidad informativa de la que saca bandera su magazine matinal de Atresmedia: "Contamos con los mejores opinadores de todos los ámbitos ideológicos para procurar que ustedes se formen en el mejor criterio posible que, en definitiva, es el suyo propio. Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20".

También señaló: "Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país".

Las audiencias

El encuentro entre Pedro Sánchez y Pepa Bueno, que coincidió unos 20 minutos con El Hormiguero, se saldó con un 13,5% de share en La 1, al que habría que añadir el 3,8% que anota en La 2 y el 1,1% que consigue en el Canal 24 Horas, porque la entrevista se emitió en simulcast (18,5% de share en total). Pablo Motos, por su parte, regresó a Antena 3 con un liderazgo contundente en la primera emisión de la nueva temporada. El programa, que recibió a Bertín Osborne, llegó al 21,1% de share y 2.347.000 espectadores. Es el mejor arranque histórico de El Hormiguero, con una décima más que el primer programa del curso pasado. A partir del próximo lunes, 8 de septiembre, volverá a competir contra La Revuelta de Broncano en La 1.