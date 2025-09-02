Pablo Motos logra el mejor arranque histórico de 'El Hormiguero' en una noche con Pedro Sánchez como rival

Pablo Motos regresa a Antena 3 con un liderazgo contundente en la primera emisión de la nueva temporada de El Hormiguero. El programa, que recibió a Bertín Osborne, barre con un 21,1% de share y 2.347.000 espectadores. Es el mejor arranque histórico de El Hormiguero, con una décima más que el primer programa del curso pasado. A partir del próximo lunes, 8 de septiembre, volverá a competir contra La Revuelta de Broncano.

En un lunes de regresos a la televisión, otro de los puntos de interés estaba en la entrevista que Pepa Bueno hizo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer día en el Telediario 2. El encuentro, que coincidió unos 20 minutos con El Hormiguero, se salda con un 13,5% de share en La 1, al que habría que añadir el 3,8% que anota en La 2 y el 1,1% que consigue en el Canal 24 Horas, porque la entrevista se emitió en simulcast (18,5% de share en total).

A continuación, La 1 estrenó Masterchef Celebrity, que llega con un 16,4% de share. El concurso mejora cuatro décimas respecto al estreno de la edición anterior. La serie Renacer, de Antena 3, es la segunda opción de la noche, pero consigue su récord del año, con un 12,9% de cuota media.

El cine de Telecinco se conforma con un 6,6% y, por detrás, solo queda el cine de La Sexta (4,6%) y Territorio Pampliega en Cuatro (4%).

Por la tarde, Sueños de libertad (14,3%) domina la sobremesa y, después, Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3 con un 11,4%. Se impone sin problemas a Tardear (8,4%) y El diario del verano (8,3%). Pasapalabra (19,6%) sigue fortísimo contra Agárrate al sillón (7,7%).

Por la mañana, La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo se impone con un 15,8%. Susanna Griso vuelve a Espejo público con un 11,6%, mientras que Ana Terradillos registra un 11,5% en su vuelta a La mirada crítica. Mañaneros (13,8%) sigue muy fuerte en La 1 y Ferreras firma un 7,8% en su regreso a Al rojo vivo.