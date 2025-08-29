Gonzalo Miró ya está en TVE: primeras imágenes con Marta Flich en el plató de 'Directo al grano'

Gonzalo Miró ya esta en TVE. El colaborador se ha convertido en el flamante fichaje de la temporada de la cadena pública, donde ejercerá de copresentador, con Marta Flich, de Directo al grano, un magacín de información y actualidad -está producido por La Osa y Mediapro, como ocurre con Malas lenguas- que La 1 estrenará en los próximos días, previsiblemente en la franja de tarde.
El salto de Miró a TVE fue toda una sorpresa, puesto que hasta ahora ejercía de tertuliano en varios programas de Atresmedia. Así, su presencia era habitual en Espejo público, Más vale tarde o La Roca. Aunque ya ha dejado todas esas colaboraciones, sí continúa participando en los deportes de Cope. Precisamente, hace unos días respondió en esta emisora a los comentarios irónicos sobre el sueldo que cobrará en TVE.
"Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces", soltó entre bromas Joseba Larrañaga sobre el dinero que recibe en la radio y el que va a ganar en TVE, una televisión pública que se sufraga con los impuestos de los ciudadanos. "Sí. ¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?", contestó Miró. "También es verdad, para que lo cobren otros, mejor lo cobras tú", indicó el locutor.
El colaborador reconoció que desde que se hizo oficial el anuncio de su fichaje había recibido muchos mensajes de cariño y también algunas peticiones para colaborar en Directo al grano. "He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito", dijo. "Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas".
Como copresentador de Directo al grano, Gonzalo Miró hizo una declaración de intenciones el día que se anunció su fichaje por TVE. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", manifestó en el comunicado que emitió la cadena pública. "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", indicó en relación a Marta Flich.
Marta Flich y Gonzalo Miró en el plató de 'Directo al grano'.
