Una bronca y una despedida entre bromas: así fueron los últimos días de Gonzalo Miró, fichaje sorpresa de TVE, en 'Espejo público' y 'Más vale tarde'

El fichaje de Gonzalo Miró por TVE ha sacudido la televisión en las últimas horas. El colaborador ha firmado un contrato con la cadena pública para copresentar, a partir de septiembre, Directo al grano, el nuevo programa de Marta Flich en La 1.

El salto de Gonzalo Miró a la cadena pública impedirá que siga colaborando en los programas de Atresmedia donde ahora participaba, entre otros Espejo público y Más vale tarde. Curiosamente, el tertuliano estuvo en este último programa este mismo jueves, el día que se anunció su flamante fichaje por RTVE. De hecho, la noticia saltó poco después de que el magacín de La Sexta terminase.

Gonzalo Miró compartió su último día en Más vale tarde con Marina Valdés, la presentadora del programa durante el verano, y otros colaboradores que, como él mismo destacó, tenían algo en común: todos eran calvos. Esta situación sirvió para que Miró bromease con el "ahorro" que habían supuesto en peluquería.

"Os habéis ganado el sueldo porque habéis venido y habéis estado fenomenal", les dijo la presentadora en la despedida del programa. "En la peluquería no nos lo vamos a gastar", soltó Miró entre risas. "Gracias por venir", añadió Valdés, que antes de terminar se llevó un halago por parte de Miró. "Bien llevado", le dijo el tertuliano sobre su labor como moderadora de la tertulia que acaban de tener. Minutos después, como decíamos, se hizo público el fichaje de Miró por RTVE.

Enganchón de Gonzalo Miró en 'Espejo público'

Este final de Miró en La Sexta nada tiene que ver con su última intervención en Espejo público, el miércoles por la mañana. En esa ocasión, fue mucho más tensa, porque el colaborador protagonizó un encontronazo con Miquel Valls, como hemos contado. Miró reprochó a Espejo público que en el programa solo se hablase de Pedro Sánchez y que no reclamase responsabilidades a los presidentes autonómicos por la gestión de los incendios.

"¿Pero tú vas a aprovechar el último minuto para ganar la partida? ¿O para intentar ganar una partida? En el momento de despide...", le reprochó el presentador. "¿Hemos hablado de algún presidente autonómico en la mesa en la que hemos estado debatiendo sobre la responsabilidad de los incendios?", preguntó Miró, que insistió en que el programa solo había "mencionado a Pedro Sánchez y Óscar Puente". "¡Los incendios de Sánchez!", soltó indignado.

Ese enganchón se produjo al final de la sección que presentaba Valls, quien no pudo mantener mucho tiempo la discusión. "Este es un debate absurdo que no lleva a ninguna parte. Gracias por estar esta mañana con nosotros", intentó resolver el presentador. A Miró no le gustó que Valls le 'despachara' de esa manera y así lo manifestó: "Eso, venga, buenas noches, Miquel".