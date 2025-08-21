Gonzalo Miró se la juega al presentador de 'Espejo público' en el último momento con una pulla que no esperaba

Miquel Valls estaba despidiendo su sección de Espejo público cuando ocurrió algo que ni él ni los espectadores esperaban. Justo en el último momento, Gonzalo Miró aprovechó para afearle que el programa no hubiera hablado de la responsabilidad que los presidentes autonómicos tienen en la gestión de los incendios que estos días asolan el norte de la península.

Miró aprovechó un comentario que acababa de hacer Mañueco en rueda de prensa para elevar su queja. "Me alegro de que después de repartir responsabilidades salga en este programa el nombre de algún presidente de comunidad, no sólo del presidente del Gobierno", soltó. "Algún presidente autonómico, no sé, alguna responsabilidad tendrá. Como solo hemos hablado de Pedro Sánchez y Óscar Puente...", lamentó.

Miquel Valls que, como decimos, estaba despidiendo a los colaboradores en ese momento, no se cortó y dio la batalla a Miró. "¿Pero tú vas a aprovechar el último minuto para ganar la partida? ¿O para intentar ganar una partida? En el momento de despide...", se quejó el presentador.

"¿Hemos hablado de algún presidente autonómico en la mesa en la que hemos estado debatiendo sobre la responsabilidad de los incendios?", insistió Miró. "Has tenido toda la libertad para hacerlo desde el primer minuto", le respondió el presentador, que también aprovechó para recordarle que en Espejo público "nos hemos preguntado mucho por los presidentes de las comunidades autónomas".

"No habíamos mencionado un solo nombre, solo Pedro Sánchez y Óscar Puente. Los incendios de Sánchez", insistió Gonzalo Miró, cuyo argumento era que el programa había puesto el foco únicamente en el Gobierno central. "Hemos mencionado a María Guardiola. Estos días hemos hablado de Ayuso... Al final, vosotros también tenéis la capacidad de palabra de lo que queréis decir", repitió Valls.

Miró le dio la razón, pero le recordó que él no era quien "pone encima de la mesa los temas". El tiempo se acababa y Miquel Valls tenía que cerrar ese segmento del programa. "Este es un debate absurdo que no lleva a ninguna parte. Gracias por estar esta mañana con nosotros", intentó resolver el presentador. A Miró no le gustó que Valls le 'despachara' de esa manera y así lo manifestó: "Eso, venga, buenas noches, Miquel".