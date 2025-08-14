Gritos entre Sarah Santaolalla y Jaime González por los incendios: "¿Solo se queman las comunidades del PP?"

El debate sobe la gestión política de los últimos incendios que están arrasando algunos puntos de España centró una tensa discusión entre Sarah Santaolalla y Jaime González en el programa En boca de todos. "No hay que hablar ni de Óscar Puente, ni de Podemos, ni del PSOE. Hay que hablar de los que tienen responsabilidades políticas, de los que gobiernan desde hace más de 30 años en la Junta de Castilla y León", señaló la colaboradora, que quiso centrar el foco en los gobernantes de esta comunicad autónoma.

"Hay una responsabilidad política en quien desmantela los servicios públicos, en quien no paga a los bomberos forestales más de 1.200 euros, en quien hace contratos basura...", insistió Sarah Santaolalla en un tono muy beligerante que hizo saltar a Jaime González. "Ahora resulta que eres una gran conocedora de los pueblos", añadió. "Sí, porque soy de pueblo, de Castilla y León, de esta tierra que está arrasada", respondió ella.

La discusión fue aumentando poco a poco el nivel de tensión en el plató. "Tienes una sapiencia infinita en todos los ámbitos", protestó el colaborador, que reprochó a su compañera que solo quisiera responsabilizar al PP. "Hay montones de comunidades que están sufriendo lo mismo. ¿Qué pasa que solo se queman las que están gobernadas por el Partido Popular?", lanzó González a Santaolalla. "¿O es que en Castilla-La Mancha no hay incendios? ¿Y en Cataluña no hubo?", se preguntó.

Finalmente, el presentador David Aleman tuvo que frenar el enganchón con un duro reproche a los contertulio. "Al final estáis haciendo lo mismo que los políticos, que es echaros los trastos unos a otros", espetó el comunicador de Cuatro.