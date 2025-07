Encontronazo brutal entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo por lo ocurrido en Torre Pacheco: "Son unos nazis de mierda"

Los altercados en Torre Pacheco están centrando la atención de los medios de comunicación en los últimos días. El asunto ocupa horas de tertulias en la televisión y debates intensos, como el que han mantenido Sarah Santaolalla y a Antonio Naranjo en el programa de Cuatro En boca de todos. Los tertulianos se enzarzaron en una fuerte discusión que llegó a salpicar a Nacho Abad, el presentador del programa.

"En España hay un problema de racismo. Lo que ha pasado estos días es lo que lleva pasando ya tiempo, una estructura racista que ha calado en nuestra sociedad y no es casualidad que un partido pida la deportación de 8 millones de personas", comenzó Santaolalla, refiriéndose a las campañas que ha hecho VOX en contra de los inmigrantes en España. "Crean políticas racistas en las comunidades en las que tiene el acceso de gobernar con la complicidad del PP". Además, la colaboradora no tuvo reparo en llamar "nazis financiados" a todos los que han cometido agresiones en la localidad murciana.

Naranjo, completamente en contra de su compañera, saltó a gritos. "No se puede resumir todo en que se quiere deportar a millones de personas y que somos todos unos fachas. No se puede todo en televisión, yo no puedo escuchar esto y quedarme callado", manifestó el tertuliano, mientras Santaolalla intentaba seguir con sus argumentos. "Para proteger a Pedro Sánchez estáis incendiando las calles, no hay nazis en las calles, todo el mundo lo repudia, pero sí hay un problema de inmigración", añadió.

La discusión fue en aumento y Sarah replicó a Naranjo recordando unas declaraciones que el programa había mostrado justo antes, sobre sobre una señora a la que su hijo habían pegado "putos nazis de mierda". "Seguro que esta señora también sale a proteger a Pedro Sánchez. Seguro. Te lo crees tú, Naranjo. Te lo crees tú. Estáis criminalizando a una raza", sentenció la colaboradora. Naranjo hizo un último apunte: "Si no todos los inmigrantes son violadores, no todos los españoles son racistas como ese imbécil que ha pegado al chico".