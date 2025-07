Jesús Cintora estalla y sale en defensa de su reportera en Torre Pacheco: "No quieren que este programa exista"

Jesús Cintora ha estallado en TVE ante las situaciones de "acoso de la ultraderecha" que ha vivido esta semana su reportera, Esther Yáñez, en Torre Pacheco. "No quieren que este programa exista, que esta periodista trabaje", dijo el periodista este miércoles en Malas lenguas.

"Ojo porque siguen las amenazas, la están amenazando en las redes sociales, es una constante, para meterle miedo y para que no informe. Nosotros solamente por ir con este micrófono tenemos dirigentes políticos como Abascal que dicen que quiere llegar a gobernar para quitar el programa, a gente que dice barbaridades en redes sociales contra nosotros, filtran nuestros domicilios y teléfonos y están acosando", arremetió el presentador.

Esther Yáñez también dio su punto de vista y se quejó de la situación que está padeciendo en Torre Pacheco. "En las últimas horas, estoy leyendo insultos machistas y amenazas de muerte contra mí. También están exponiendo mi vida personal, fotografías con mis amigos o con mi familia y me amenazan con el típico 'Me he quedado con tu cara y que tenga cuidado por la calle", dijo. "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto por el mero hecho de portar este micrófono? Estamos aquí para intentar ejercer el derecho al periodismo con rigor y profesionalidad", sentenció.

"Lo último es estos pseudo periodistas diciendo en sus redes que cuando ellos lleguen al poder se van a encargar de que no trabaje e incluso se han molestado en ver mi currículum y como he trabajado en otros países como Venezuela o Rusia dicen que soy amiga de Putin y de Nicolás Maduro", continuó Yáñez. "Todo con el único objetivo de desacreditarnos como profesionales y como personas y que van a por nosotros". "Quieren que nos callemos, que la televisión pública no esté contando lo que está pasando y no lo van a conseguir. Quiero darle las gracias a los compañeros que nos han apoyado y solidarizarme con todos los que también han sufrido el acoso. Nosotros no tenemos que ser la noticia, la noticia es que esa manifestación fue un pinchazo", insistió la reportera de Cintora.

